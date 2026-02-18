El gobierno enfrenta un revés: proponen eliminar el artículo 44 de la reforma laboral

La decisión del Gobierno argentino de eliminar el polémico Artículo 44 de la reforma laboral surge como una respuesta a la fuerte presión ejercida tanto por la oposición como por aliados del oficialismo. Este movimiento busca asegurar la aprobación del proyecto en el Congreso.

Una Estrategia de Consenso

En las últimas horas, el oficialismo optó por retirar el Artículo 44, que buscaba limitar las licencias médicas. Este paso se tomó tras recibir un claro mensaje de varios bloques que manifestaron que no acompañarían la reforma sin la eliminación de dicha cláusula. La revisión del artículo está programada para la reunión plenaria de la comisión que se llevará a cabo el miércoles 18.

El objetivo es claro: obtener la aprobación de la ley en la sesión del jueves, coincidiendo con un paro de 24 horas convocado por la CGT para cuestionar la reforma.

Voces en Contra

Las críticas al Artículo 44 no solo provinieron de partidos opositores, sino también de aliados clave. Cristian Ritondo, del PRO, expresó en sus redes sociales: “La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”.

Asimismo, Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, también se opuso al artículo, señalando que “nadie elige accidentarse o enfermarse” y enfatizando la necesidad de brindar certezas a los trabajadores.

Los Detalles del Artículo 44

El Artículo 44 fue un punto de controversia significativo en la reforma laboral, ya que afectaba derechos laborales ya establecidos. Según la propuesta, se modificaban las indemnizaciones y se endurecían las condiciones para las licencias laborales. Estos cambios podrían resultar en un deterioro de los derechos de los trabajadores, lo que ha llevado a la oposición a amenazar con acciones judiciales si la reforma se aprueba sin modificaciones.

¿Qué Cambiaba el Artículo 44?

Este artículo preveía reducciones en el salario durante licencias por enfermedad o accidente no atribuibles al trabajo, permitiendo un pago parcial en ciertas situaciones. Este ajuste en las condiciones laborales es considerado inaceptable por muchos, ya que podría contravenir derechos constitucionales.