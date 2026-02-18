Resultados EN VIVO de la Quiniela Nacional y Provincial – 17 de febrero de 2026

¡Sorteos de Quiniela: Resultados del 17 de Febrero de 2026!
La emoción de la Quiniela continúa, y los resultados del día son una prueba más de la popularidad de este juego de azar en Argentina. Descubre los números ganadores de hoy y cómo participar en este entretenimiento que atrae a miles de apostadores.
El juego de la Quiniela es parte fundamental de la cultura argentina, regulado por las loterías provinciales. Con su atractivo único, los jugadores apuestan sin pozo de premios, ya que los montos se definen según los aciertos.
Resultados de la Quiniela PREVIA CIUDAD – 17 de Febrero de 2026
Aquí están los primeros 20 números sorteados:
1. 0727
2. 8028
3. 9237
4. 9074
5. 5711
6. 8604
7. 4614
8. 6202
9. 2590
10. 3281
11. 9203
12. 5955
13. 0942
14. 5066
15. 7622
16. 1138
17. 3994
18. 0095
19. 2492
20. 8619
Resultados de la Quiniela PREVIA PROVINCIA – 17 de Febrero de 2026
Los 20 números sorteados fueron los siguientes:
1. 0040
2. 6199
3. 6210
4. 3820
5. 8357
6. 3523
7. 7516
8. 3615
9. 4642
10. 8510
11. 9175
12. 3443
13. 2955
14. 1522
15. 9966
16. 1108
17. 8833
18. 4781
19. 9034
20. 9639
Resultados de la Quiniela PRIMERA CIUDAD – 17 de Febrero de 2026
Los números ganadores son:
- 2487
- 3159
- 4119
- 5505
- 0402
- 5643
- 3343
- 2896
- 6487
- 6435
- 5365
- 0484
- 5501
- 2609
- 3393
- 6148
- 3485
- 4115
- 5547
- 3490
Resultados de la Quiniela PRIMERA PROVINCIA – 17 de Febrero de 2026
Los sorteos marcaron estos números:
1. 2797
2. 6210
3. 9653
4. 3350
5. 4208
6. 6900
7. 3533
8. 4530
9. 2682
10. 1698
11. 0027
12. 8002
13. 8114
14. 3853
15. 8577
16. 7516
17. 2816
18. 5349
19. 7244
20. 9481
Resultados de la Quiniela MATUTINA CIUDAD – 17 de Febrero de 2026
Estos son los números que se sortearon:
1. 3511
2. 7098
3. 4948
4. 0844
5. 9459
6. 0391
7. 7915
8. 4523
9. 8416
10. 9424
11. 2964
12. 5224
13. 1696
14. 0340
15. 5472
16. 9446
17. 2306
18. 1102
19. 2375
20. 5567
Resultados de la Quiniela MATUTINA PROVINCIA – 17 de Febrero de 2026
Los números ganadores son:
1. 1940
2. 6851
3. 2851
4. 6685
5. 3106
6. 4596
7. 0608
8. 2802
9. 7339
10. 4060
11. 3443
12. 7145
13. 4027
14. 7701
15. 4239
16. 7945
17. 5162
18. 7628
19. 4038
20. 3905
Resultados de la Quiniela VESPERTINA CIUDAD – 17 de Febrero de 2026
Los 20 números sorteados son:
- 4672
- 6343
- 6649
- 6017
- 8768
- 6443
- 2201
- 0423
- 8552
- 6233
- 6135
- 7240
- 9075
- 9004
- 4024
- 1871
- 4752
- 9233
- 2143
- 6485
Resultados de la Quiniela VESPERTINA PROVINCIA – 17 de Febrero de 2026
Los números ganadores son:
1. 4794
2. 3588
3. 9233
4. 5295
5. 0028
6. 6529
7. 0521
8. 3941
9. 4140
10. 2951
11. 5781
12. 9215
13. 3388
14. 1403
15. 3773
16. 7486
17. 1095
18. 0218
19. 3733
20. 5187
Resultados de la Quiniela NOCTURNA CIUDAD – 17 de Febrero de 2026
Los números ganadores del sorteo son:
- 3543
- 0903
- 4060
- 1124
- 6142
- 5893
- 0488
- 8173
- 0665
- 5064
- 5622
- 4967
- 4799
- 8051
- 5868
- 3797
- 7092
- 1788
- 4308
- 5753
Resultados de la Quiniela del día por provincia
Córdoba: 9588 (Sorteo Nocturno)
Santa Fe: 4158 (Sorteo Nocturno)
Entre Ríos: 8739 (Sorteo Nocturno)
¿Cómo participar en la Quiniela?
El juego consiste en realizar apuestas a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los apostadores eligen entre varios sorteos que tienen lugar a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco turnos:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
La Matutina: 15:00 hs.
La Vespertina: 18:00 hs.
La Nocturna: 21:00 hs.