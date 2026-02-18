Resultados EN VIVO de la Quiniela Nacional y Provincial – 17 de febrero de 2026

La emoción de la Quiniela continúa, y los resultados del día son una prueba más de la popularidad de este juego de azar en Argentina. Descubre los números ganadores de hoy y cómo participar en este entretenimiento que atrae a miles de apostadores.

El juego de la Quiniela es parte fundamental de la cultura argentina, regulado por las loterías provinciales. Con su atractivo único, los jugadores apuestan sin pozo de premios, ya que los montos se definen según los aciertos.

Resultados de la Quiniela PREVIA CIUDAD – 17 de Febrero de 2026

Aquí están los primeros 20 números sorteados:

1. 0727

2. 8028

3. 9237

4. 9074

5. 5711

6. 8604

7. 4614

8. 6202

9. 2590

10. 3281

11. 9203

12. 5955

13. 0942

14. 5066

15. 7622

16. 1138

17. 3994

18. 0095

19. 2492

20. 8619

Resultados de la Quiniela PREVIA PROVINCIA – 17 de Febrero de 2026

Los 20 números sorteados fueron los siguientes:

1. 0040

2. 6199

3. 6210

4. 3820

5. 8357

6. 3523

7. 7516

8. 3615

9. 4642

10. 8510

11. 9175

12. 3443

13. 2955

14. 1522

15. 9966

16. 1108

17. 8833

18. 4781

19. 9034

20. 9639

Resultados de la Quiniela PRIMERA CIUDAD – 17 de Febrero de 2026

Los números ganadores son:

2487 3159 4119 5505 0402 5643 3343 2896 6487 6435 5365 0484 5501 2609 3393 6148 3485 4115 5547 3490

Resultados de la Quiniela PRIMERA PROVINCIA – 17 de Febrero de 2026

Los sorteos marcaron estos números:

1. 2797

2. 6210

3. 9653

4. 3350

5. 4208

6. 6900

7. 3533

8. 4530

9. 2682

10. 1698

11. 0027

12. 8002

13. 8114

14. 3853

15. 8577

16. 7516

17. 2816

18. 5349

19. 7244

20. 9481

Resultados de la Quiniela MATUTINA CIUDAD – 17 de Febrero de 2026

Estos son los números que se sortearon:

1. 3511

2. 7098

3. 4948

4. 0844

5. 9459

6. 0391

7. 7915

8. 4523

9. 8416

10. 9424

11. 2964

12. 5224

13. 1696

14. 0340

15. 5472

16. 9446

17. 2306

18. 1102

19. 2375

20. 5567

Resultados de la Quiniela MATUTINA PROVINCIA – 17 de Febrero de 2026

Los números ganadores son:

1. 1940

2. 6851

3. 2851

4. 6685

5. 3106

6. 4596

7. 0608

8. 2802

9. 7339

10. 4060

11. 3443

12. 7145

13. 4027

14. 7701

15. 4239

16. 7945

17. 5162

18. 7628

19. 4038

20. 3905

Resultados de la Quiniela VESPERTINA CIUDAD – 17 de Febrero de 2026

Los 20 números sorteados son:

4672 6343 6649 6017 8768 6443 2201 0423 8552 6233 6135 7240 9075 9004 4024 1871 4752 9233 2143 6485

Resultados de la Quiniela VESPERTINA PROVINCIA – 17 de Febrero de 2026

Los números ganadores son:

1. 4794

2. 3588

3. 9233

4. 5295

5. 0028

6. 6529

7. 0521

8. 3941

9. 4140

10. 2951

11. 5781

12. 9215

13. 3388

14. 1403

15. 3773

16. 7486

17. 1095

18. 0218

19. 3733

20. 5187

Resultados de la Quiniela NOCTURNA CIUDAD – 17 de Febrero de 2026

Los números ganadores del sorteo son:

3543 0903 4060 1124 6142 5893 0488 8173 0665 5064 5622 4967 4799 8051 5868 3797 7092 1788 4308 5753

Resultados de la Quiniela del día por provincia

Córdoba: 9588 (Sorteo Nocturno)

Santa Fe: 4158 (Sorteo Nocturno)

Entre Ríos: 8739 (Sorteo Nocturno)

¿Cómo participar en la Quiniela?

El juego consiste en realizar apuestas a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los apostadores eligen entre varios sorteos que tienen lugar a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.