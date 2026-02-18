Stephen Colbert revela que CBS canceló entrevista con candidato demócrata por temor a los reguladores

Colbert Acusa a CBS de Censurar Entrevista por Presiones de la FCC

El reconocido presentador Stephen Colbert reveló que su programa, The Late Show, enfrentó interferencias por parte de la cadena CBS, al negarse a emitir una entrevista con un legislador demócrata debido al temor a represalias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

La controversia en torno a la libertad de expresión En su emisión del lunes, Colbert aseguró que la decisión de no transmitir la conversación con el político texano James Talarico estuvo vinculada a nuevas regulaciones de la FCC sobre el «tiempo igual» para candidatos políticos.

Las Declaraciones de Colbert

Colbert afirmó que los abogados de CBS le prohibieron no solo transmitir la entrevista, sino también mencionar la decisión. «Nos dijeron claramente que no podíamos tenerlo en el programa», exclamó. «La cadena no quiere que hablemos de esto, pero vamos a hacerlo.»

Preocupaciones por la Regla del «Tiempo Igual»

El presentador explicó que las nuevas directrices de la FCC podrían complicar la situación legal para la cadena, obligando a proporcionar el mismo tiempo de emisión a todos los candidatos. Según CBS, el programa recibió asesoría legal y se decidieron por publicar la entrevista en YouTube para evitar problemas con las regulaciones de la FCC.

Reacciones de CBS y la FCC

CBS rechazó las afirmaciones de Colbert, asegurando que no se prohibió la transmisión de la entrevista. En su defensa, la cadena explicó que la decisión estaba motivada por el deseo de cumplir con las nuevas regulaciones y sus implicaciones legales.

El Punto de Vista de la FCC

Brendan Carr, presidente de la FCC, comentó que las cadenas han asumido durante mucho tiempo que sus programas de entretenimiento se consideraban «noticias genuinas», desestimando la necesidad de ofrecer oportunidades iguales a todos los candidatos. Esta postura ha creado un debate sobre la posible influencia de la FCC en el contenido de los programas de entretenimiento.

Libertad de Expresión y Presiones Corporativas

La comisionada de la FCC, Anna Gomez, criticó la respuesta de CBS al respecto, argumentando que las cadenas tienen el derecho constitucional de expresar libremente su contenido. «Este es otro ejemplo de la capitulación corporativa ante la presión política,» aseguró.

Futuro de *The Late Show*