Gimnasia: Oportunidad de Sumar Puntos

Gimnasia busca este miércoles un nuevo triunfo en casa ante Racing de Chivilcoy, un rival que lucha en la parte baja de la tabla. El partido comenzará a las 21 horas en el estadio Socios Fundadores y podrá seguirse en el portal de Crónica.

Después de un reciente y emocionante triunfo contra Obras Sanitarias, que se definió en tiempo suplementario, el equipo de Comodoro Rivadavia tiene la oportunidad de sumar nuevamente de a dos puntos. Actualmente, Racing es un oponente comprometido en evitar el descenso, intentando escapar del partido de permanencia.

Un Gimnasia en Ascenso

La victoria ante Obras fue fundamental, no solo en lo numérico, sino también en la moral del equipo. Gimnasia había enfrentado dificultades en Santiago del Estero, donde a pesar de mostrar un buen rendimiento, volvió sin puntos. Ahora, el equipo dirigido por Pablo Favarel está decidido a aprovechar el impulso que le da esta victoria.

Destacados en la Victoria

La clave del triunfo fue el trabajo colectivo, aunque se destacaron algunos jugadores. Martiniano Dato volvió a ser crucial, aportando defensa y puntos decisivos después de recuperarse de una reciente intoxicación. Su impacto en el equipo es indiscutible.

También brilló Bryan Carabalí, quien forzó el tiempo suplementario con una jugada destacada y tuvo un rol clave en la defensa en momentos críticos. Kenneth Horton, aunque ha cambiado su rol esta temporada, demostró su experiencia al aportar un triple vital en el tiempo extra, contribuyendo a que Gimnasia administrara la ventaja hasta el final.

Un Rival Irregular Pero Amenazante

Por su parte, Racing llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo perdido cinco de sus últimos seis partidos. Sin embargo, de sus siete victorias en la temporada, cuatro han sido de visitante ante equipos de renombre, lo que sugiere que pueden dar sorpresas.

Claves Individuales de Racing

Nicolás Romano y Thomas Cooper se perfilan como las principales figuras en el equipo, promediando 16 puntos por partido. También destacan en el rubro rebotes Manuel Rodríguez y Deion McClenton, quienes aportan un promedio de siete rebotes por encuentro. En su último partido, Racing alineó a Joaquín Valinotti, Thomas Cooper, Santiago Assum, Nicolás Romano y Deion McClenton como quinteto inicial.

Con distintas dinámicas en la tabla, el encuentro en el Socios Fundadores promete ser emocionante. Gimnasia buscará mantener su racha de buenos resultados y continuar escalando en la clasificación.

Próximos Encuentros del Verde

Febrero

Miércoles 18: 21.00 Gimnasia – Racing

Marzo

Sábado 7: 21.00 La Unión – Gimnasia

Lunes 9: 21.30 Regatas – Gimnasia

Miércoles 11: San Martín – Gimnasia

Miércoles 18: Gimnasia – Atenas

Domingo 22: Gimnasia – Platense

Sábado 28: 11.30 Oberá – Gimnasia

Lunes 30: San Lorenzo – Gimnasia