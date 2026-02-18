Cómo y dónde estudiar Refrigeración y Aire Acondicionado

La carrera en refrigeración y aire acondicionado se consolida como una de las más buscadas en Argentina, con una oferta educativa diversificada que combina teoría y práctica.

Programas de Estudio en Argentina

En el país, las oportunidades para estudiar refrigeración y aire acondicionado se ofrecen en institutos privados, universidades y programas de formación técnica. Esta tendencia responde a la creciente demanda de profesionales capacitados en este campo.

Institutos Destacados en Buenos Aires

En Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Laboral (ICL) se destaca por sus cursos presenciales que varían entre dos y cinco meses. Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender a instalar y reparar equipos de aire acondicionado, incluyendo sistemas split, inverter y piso-techo de hasta 18.000 frigorías.

El programa incluye módulos de reparación de heladeras, abarcando tanto equipos domiciliarios como comerciales, lo que brinda una experiencia práctica esencial para una rápida inserción en el mercado laboral, incluso sin conocimientos previos.

Alternativas de Estudio y Certificación

Otra opción interesante es el IACT, que ofrece cursos técnicos tanto en modalidad online como presencial, con la certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Estas aulas combinan teoría y práctica, permitiendo a los alumnos formarse en el diagnóstico, reparación e instalación de equipos frigoríficos de hasta 3 Kw, incluyendo heladeras y aires acondicionados.

Flexibilidad en el Aprendizaje

El formato de estas clases, que se divide en un 50% de contenido teórico y un 50% práctico, es especialmente atractivo. Aquellos que eligen la modalidad virtual pueden complementarla con sesiones presenciales en CABA, adaptándose así a las diferentes necesidades de los estudiantes.

Oportunidades de Formación Gratuita

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también impulsa la formación gratuita a través de su programa de capacitación laboral, destacando el curso de Instalador y Reparador de Equipos de Climatización. Este curso prepara a los alumnos para diversas competencias, que incluyen:

Atención al cliente

Gestión de servicios de reparación y mantenimiento de equipos de hasta 7 Kw

de equipos de hasta 7 Kw Montaje e instalación

Operación de instrumentos de medición

Este tipo de formación tiene como objetivo dotar a los egresados con la capacidad de trabajar de manera autónoma o gestionar pequeños emprendimientos, siempre bajo estándares de calidad y seguridad.

Crecimiento del Sector

La oferta educativa que se presenta es un reflejo de la creciente necesidad de técnicos especializados en refrigeración y climatización, un sector en expansión y con una alta demanda en hogares, comercios e industrias.