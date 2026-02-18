La encuesta secreta que revela a los intendentes con peor imagen entre sus ciudadanos

Un nuevo relevamiento revela los cambios en la percepción de intendentes y líderes en el interior de Córdoba. Algunos consolidan su apoyo, mientras que otros enfrentan una caída en la aprobación pública.

Escenario Político en Córdoba

El último informe de CB Consultora de Opinión presenta un panorama político diverso en el interior cordobés. Mientras ciertos intendentes logran números positivos, otros se ven afectado por una creciente desaprobación de los ciudadanos. Este estudio de febrero de 2026 destaca fluctuaciones en el apoyo que pueden cambiar el rumbo electoral.

Los Intendentes Más Valorados

Entre los líderes que se destacan, encontramos a Oscar Santarelli de Región Sierras con un notable 20,8%, seguido de Eduardo Acastello de General San Martín con 20,3% y Javier Riberi de Región Sur con 18,9%. Estos intendentes peronistas muestran un fuerte respaldo que contrasta con la situación de otros.

Radicales que Conquistan

Un importante reconocimiento también recibe Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, quien bordea el 15,5%. A medida que se acerca el final de su mandato, se enfrenta al desafío de asegurar un sucesor dentro de su partido.

Algunos Líderes en Ascenso

El caso de Ezequiel Lemos de Río Ceballos es notable: con un 3,3% en su difícil departamento, su gestión refleja un repunte inesperado en medio de un contexto complejo.

Los Intendentes con Desafíos

Sin embargo, no todos los dirigentes disfrutan de la misma suerte. En la parte baja del ranking, encontramos a Mateo Gioda de Los Cóndores, Laura Paredes de General Levalle y Cristian Frías, todos con un -4,7%. Le siguen de cerca Nicolás Filoni de Oncativo y Fernando Rambaldi de La Calera, con números negativos que reflejan una creciente preocupación entre sus votantes.

Gestión y Opinión Pública

Este ranking pone de manifiesto la falta de homogeneidad en el apoyo municipal en Córdoba. La dinámica de opinión pública es veloz y las fluctuaciones significativas sugieren que el clima político es muy cambiante. Con líderes que experimentan incrementos y disminuciones en su aprobación, el diferencial de imagen se ha convertido en un indicador esencial del estado actual en diferentes distritos.

Imagen de los Intendentes

Los últimos resultados muestran que la gestión y la percepción pública están más conectadas que nunca. Los intendentes deben estar atentos a estos cambios para adaptar sus estrategias y mantener el respaldo ciudadano.