Impresionante y aterrador: el gran suceso que sorprendió a todos

Un inesperado encuentro en la playa de Rosario dejó a los bañistas atónitos este martes. Un yacaré de aproximadamente dos metros de largo se apareció en la costa, provocando una mezcla de curiosidad y preocupación.

La Sorpresa del Martes de Carnaval

Alrededor de las 17 horas, mientras muchos disfrutaban de los últimos momentos del fin de semana largo, un grupo de personas notó la presencia del reptil flotando cerca de la playa de La Florida. Inicialmente, algunos lo confundieron con un tronco o una tortuga, pero pronto se dieron cuenta de que se trataba de un yacaré.

Reacción de los Bañistas

El avistamiento generó inquietud entre los veraneantes, quienes, asustados, optaron por buscar refugio en la arena. Sin embargo, no faltaron quienes, desafiando el peligro, se acercaron para capturar el momento con sus teléfonos.

Un Visitante Pacífico

A lo largo de su estadía, el yacaré se mostró tranquilo, manteniéndose en el agua a pocos metros de la orilla, con su cabeza y cola sobresaliendo. Las autoridades locales, alertadas por el avistamiento, llegaron al lugar sin demora.

Presencia de las Autoridades

Los miembros de la Brigada Ecológica y del Destacamento 23 se hicieron presentes para monitorear la situación. Su objetivo era intervenir solo si el reptil decidía acercarse a la playa, algo que no sucedió.

Decisión de No Intervenir

Finalmente, las autoridades optaron por no retirar al yacaré, pues se encontraba en su hábitat natural y no mostraba signos de agresividad. Esperaban que el animal se alejara de la costa por su cuenta al caer la noche.

Testimonios de los Testigos

Un joven presente en el momento del avistamiento compartió su experiencia: «Mi papá dijo que era un yacaré, pero parecía un tronco. Al final, alertamos a todos». Otros también recordaron cómo la noticia se propagó rápidamente entre los bañistas.

Expectativas para el Balneario

Desde la dirección del balneario La Florida, se comunicó que las actividades volverían a la normalidad el miércoles a las 9 de la mañana, tras el extraño pero fascinante episodio.