Radio Free Asia Retoma Sus Emisiones a China Tras Recortes de Trump

Radio Free Asia (RFA) ha anunciado la reanudación de sus emisiones hacia China, un paso significativo en la búsqueda de un periodismo independiente en medio de las restricciones impuestas por el régimen. Esta noticia se produce tras una serie de recortes por parte de la administración Trump que prácticamente llevaron a la interrupción de sus operaciones el año pasado.

Un Regreso Esperado a las Ondas

Bay Fang, presidente y directora ejecutiva de RFA, compartió con entusiasmo la restauración de las transmisiones en mandarín, tibetano y uyghur, destacando que se trata de una de las pocas fuentes de información independiente en estas lenguas dentro de China.

Los Desafíos del Pasado Reciente

La interrupción de las emisiones se debió a la decisión de Kari Lake, quien fue designada por Donald Trump para liderar la Agencia de Medios Globales de EE. UU. (USAGM). Lake recortó los fondos, argumentando una supuesta mala administración de los recursos públicos y un sesgo en contra de su administración. Este movimiento generó críticas por su impacto en la capacidad de Estados Unidos de competir a nivel global con adversarios como China.

Financiación Renovada y Nuevas Estrategias

La reactivación de RFA se logró a través de contratos privados con servicios de transmisión. Aunque la ejecutiva no ofreció detalles específicos, enfatizó que es crucial contar con financiación regular aprobada por el Congreso para sostener y expandir esta red informativa.

Respaldo Bipartidista y Reacción Internacional

Recientemente, un proyecto de ley de gastos fue firmado por Trump, que establece un presupuesto de 653 millones de dólares para USAGM, aunque esta cifra es inferior a los 867 millones de los años anteriores. Legisladores de ambos partidos han expresado su preocupación por la reducción de la influencia estadounidense en el ámbito global.

Críticas desde China y Defensa de RFA

Un portavoz de la embajada china en Washington criticó a RFA, acusándola de difundir información errónea y de tener un sesgo anti-China. Por otro lado, los defensores de los derechos humanos han alabado el papel de RFA como un faro de la verdad sobre los abusos perpetrados por Pekín, especialmente en lo que respecta a minorías oprimidas como los musulmanes uyghures.

Transiciones hacia Nuevos Mercados

El portavoz de RFA, Rohit Mahajan, reveló que la organización ha comenzado a colaborar con compañías privadas para llegar a públicos en regiones como Tíbet, Corea del Norte y Birmania. Actualmente, el contenido en mandarín está disponible exclusivamente en línea, con planes de retomar las transmisiones radiales cuando sea posible.