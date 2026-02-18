Fate cierra para siempre: la icónica marca de neumáticos despide a 920 empleados y cesa producción

Impactante Cierre de Fate: Más de 920 Empleados Afectados y una Historia de Más de 80 Años en la Industria

La emblemática empresa argentina Fate, con décadas de tradición, ha decidido poner fin a su producción de neumáticos, dejando a cientos sin empleo en un complejo escenario económico.

Fate, la reconocida fábrica de neumáticos argentina, ha confirmado su cierre definitivo, lo que significa la desvinculación de 920 trabajadores y el cierre de su planta en Virreyes, San Fernando. Esta decisión pone fin a una trayectoria de más de 80 años en el sector.

Un Fondo de Cierre que Afecta a Muchos

Propiedad de la familia Madanes Quintanilla, la firma no aplicará a un concurso de acreedores. Según fuentes cercanas, “es un cierre definitivo y se asegurará el pago a todos, desde empleados hasta proveedores”. Este desenlace se produce en un contexto complicado para la industria local, marcada por importaciones de productos que han afectado negativamente a los productores nacionales.

La Larga Crisis de un Gigante

Desde hace tres décadas, la compañía enfrenta pérdidas, acentuadas por la llegada de neumáticos importados, especialmente de origen chino. Una fuente interna indicó: “La situación se tornó insostenible. Durante años, el negocio fue deficitario”.

Indemnizaciones y Un Comienzo Diferente

De acuerdo al comunicado de la compañía, todos los trabajadores recibirán sus indemnizaciones según las normativas vigentes. En el mismo mensaje, se mencionó la necesidad de cambiar el enfoque para afrontar futuros desafíos, a pesar de resaltar su legado en la industria argentina.

La Historia de Fate y su Impacto

Fundada en 1940, Fate fue pionera en la fabricación de neumáticos radiales y ha sido un referente en la exportación a mercados internacionales, incluidos Europa y Estados Unidos. Su impacto en la economía local ha sido significativo, generando empleo y respaldando proveedores nacionales.

Factores que Condujeron al Cierre

La empresa enfrentó retos como “excesivas cargas impositivas”, “restricciones en pagos de insumos” y “bajas en la productividad laboral”. En mayo de 2024, se anunció que 97 trabajadores habían sido desvinculados por la reducción en la competitividad exportadora, lo que anticipaba la difícil situación por venir.

Importaciones y Competitividad

El comunicado reciente también hizo hincapié en las “asimetrías escandalosas” del comercio exterior, lo que impactó de manera negativa en los costos de producción. A medida que las importaciones alcanzaron cifras récord, el sector se vio obligado a reducir precios, lo que complicó aún más su sostenibilidad.

La Dura Realidad de la Industria

En septiembre de 2025, durante el Día de la Industria, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó la planta y tuvo un tenso encuentro con el sindicato, reflejando la polarización del sector. La futura utilización del extenso predio de Fate, abarcando más de 40 hectáreas, permanece como una incógnita.

El cierre de Fate representa no solo la pérdida de un ícono en la producción de neumáticos argentinos, sino también un claro reflejo de los desafíos que enfrenta el sector industrial en el país.