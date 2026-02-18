Binance controla más del 50% del mercado de reservas de stablecoins

Un reciente análisis de CryptoQuant destaca el liderazgo indiscutible de Binance en el mercado de criptomonedas, mostrando cifras sorprendentes sobre sus reservas de stablecoins que mantienen su influencia en un entorno desafiante.

Binance: El Gigante de las Stablecoins

El más reciente informe publicada por CryptoQuant revela que Binance controla un asombroso 65% de las reservas de criptomonedas estables en el mundo, consolidando su posición como la principal exchange a nivel global.

Reservas que Impactan el Mercado

Hasta mediados de febrero de 2026, Binance contaba con aproximadamente u$s36.000 millones en reservas de stablecoins. Aunque esta cifra ha disminuido desde el máximo de u$s43.600 millones registrado a finales de 2025, sigue siendo significativamente más alta que la de sus competidores.

Desafíos y Oportunidades en el Mercado

A pesar de un retroceso en las reservas, que se ha visto afectado por salidas de más de u$s3.000 millones en solo dos semanas, Binance mantiene su papel crucial en el mercado de stablecoins. Su posición dominante le permite influir en la liquidez y estabilidad del trading, aspectos vitales en el ecosistema cripto.

Crecimiento Sostenido de Usuarios Activos

La plataforma sigue disfrutando de una base de usuarios robusta, con la BNB Chain registrando más de 4,4 millones de cuentas diarias activas. Este factor no solo refuerza su papel, sino que también acentúa su importancia en un mercado competitivo.

El Auge de las Stablecoins

CryptoQuant señala un crecimiento significativo en las direcciones activas asociadas con stablecoins, que pasaron de 150.000 a 600.000 entre enero de 2025 y enero de 2026, lo que representa un incremento del 300% interanual. Este fenómeno está ligado a la creciente demanda del dólar estadounidense como moneda de referencia, impulsando el uso de stablecoins en transacciones y cobertura.