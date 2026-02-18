El Artículo 44: Historia y Futuro Tras su Eliminación

El proyecto de reforma laboral del Ejecutivo ha despertado polémica, especialmente por la modificación del artículo 44 sobre las licencias por enfermedad, que se discutirá próximamente en el Senado.

El proyecto de ley de reforma laboral enviado por el Gobierno argentino está listo para regresar al Senado, luego de que la Cámara de Diputados decidiera eliminar el controvertido artículo 44, que regulaba las licencias por enfermedad. Esta medida ha dejado interrogantes, ya que la autoría del texto original se encuentra en el aire, generando confusión sobre su verdadero origen.

La Confusión Tras la Autoría del Proyecto

Los senadores que asistieron a la reunión de labor parlamentaria se manifestaron sobre el tema, indicando que las modificaciones fueron ordenadas por el Ejecutivo. Sin embargo, Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, atribuyó la redacción a un trabajo conjunto entre el equipo técnico del Senado y la Secretaría Legal y Técnica, liderada por María Ibarzábal Murphy, quien trabaja estrechamente con el asesor destacado Santiago Caputo.

Detalles del Artículo 44 y Su Controversial Modificación

El artículo 44 del proyecto original, firmado por Javier Milei y varios ministros, planteaba cambios en la redacción del artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, imponiendo requisitos más estrictos para los certificados médicos que los trabajadores debían presentar para justificar inasistencias. Según su texto original, los certificados debían incluir «el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados».

Las Nuevas Condiciones: ¿Justas o Abusivas?

Tras la reunión de labor, un nuevo texto circuló, que traía cambios significativos a la reforma. Una de las modificaciones más idiosincrásicas establecía que los trabajadores sólo recibirían el 50 por ciento de su salario si la incapacidad laboral era resultado de una acción voluntaria de riesgo para la salud. En contraste, recibirían el 75 por ciento si la imposibilidad no era producto de una decisión consciente relacionada con la salud.

Reacciones y Descontento en el Senado

La oposición, que incluye a La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, fue criticada por la forma en que se llevó a cabo esta modificación, ya que muchos senadores no fueron informados hasta horas antes de la votación. Este curso de acción ha generado descontento y acusaciones de que el artículo fue manipulado bajo circunstancias cuestionables, tildándolo de “amañado” por miembros de la CGT.

Tensiones en el Senado y Resultados de la Votación

La votación fue tensa; a pesar de que el artículo 44 fue aprobado con una mayoría de 41 votos a favor, también se registraron 30 votos en contra y una abstención. Las posturas mixtas reflejan la división entre los legisladores, que se manifestaron contra el cuestionado artículo a través de diferentes vías durante la sesión.