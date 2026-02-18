Comisionado de Carreras exige disculpa de Pauline Hanson por comentarios sobre musulmanes

La controversia en Australia se intensifica luego de que la comisionada de discriminación racial exigiera una disculpa a Pauline Hanson por sus comentarios provocativos hacia los musulmanes. Sus declaraciones, calificadas de "reprehensibles", han despertado un rechazo generalizado en todo el espectro político.

Un Llamado a la Reflexión

Giridharan Sivaraman, comisionado de discriminación racial, criticó duramente las afirmaciones de Hanson, afirmando que sus comentarios son cada vez más incendiarios y perjudiciales para la convivencia. “Al señalar y menospreciar a cualquier comunidad se generan impactos reales y duraderos,” dijo Sivaraman.

Las Controversiales Declaraciones de Hanson

Los comentarios surgieron durante una aparición en Sky News, donde discutió la situación de mujeres y niños australianos atrapados en Siria. Hanson cuestionó la integridad de los musulmanes al afirmar: “¿Cómo puedes decirme que hay buenos musulmanes?”

Reacciones desde el Ámbito Político

La controversia ha llevado a reacciones enérgicas de sus compañeros legisladores. El senador Matt Canavan, de los Nacionales, describió las afirmaciones de Hanson como “totalmente inadecuadas” y “divisivas” para el país. “No hay lugar para comentarios que insulten a cientos de miles de australianos,” agregó.

Un Intento de Arrepentimiento?

A pesar de la presión, Hanson ha ofrecido una disculpa condicional, limitándose a aquellos que “no creen en la ley islámica” y reafirmando su derecho a expresarse. “No voy a disculparme… tengo que hablar antes de que sea demasiado tarde,” afirmó con determinación.

Críticas a la Discriminación

El ministro de multiculturalismo de Nueva Gales del Sur, Steve Kamper, manifestó que las declaraciones de Hanson son “reprehensibles y erróneas”, y señalan una estrategia política destinada a dividir a la comunidad en lugar de unirla.

La Voz de la Comunidad

Bilal El-Hayek, alcalde de Canterbury-Bankstown, instó a evitar la politización del discurso en tiempos de necesidad de unidad. “En nuestra comunidad multicultural, todos convivimos sin importar el trasfondo o la fe,” comentó El-Hayek.

Respuestas del Gobierno

El primer ministro Anthony Albanese también se unió a las críticas, afirmando que Hanson siempre fomentará la división en lugar de aportar soluciones. “Identifica y promueve agravios sin ofrecer nada constructivo,” subrayó.

Nueva Polémica de Racismo

Actualmente, Hanson se encuentra impugnando un fallo judicial que la encontró culpable de discriminación racial hacia la senadora Mehreen Faruqi, quien había criticado el legado del Imperio Británico. Las tensiones continúan en un contexto donde la historia de sus discursos sobre raza resuena fuertemente en la política australiana.