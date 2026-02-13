Cierre del DHS a la vista: Conflicto en Capitol Hill por el control de ICE – Últimas novedades políticas y climáticas en EE. UU.

ICE Planea Invertir $38.3 mil millones en Nuevos Centros de Detención en EE. UU.

La administración de inmigración en Estados Unidos se prepara para transformar una serie de almacenes en centros de detención. Este ambicioso proyecto, que involucrará una inversión de $38.3 mil millones, busca aumentar significativamente la capacidad de detención de inmigrantes en todo el país, según documentos oficiales recién publicados.

Detalles del Proyecto

La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) proyecta la conversión de 16 instalaciones en procesadores regionales, cada uno capaz de albergar entre 1,000 y 1,500 inmigrantes detenidos. A esto se sumarán otros ocho centros de detención de gran escala, donde se espera que se mantenga a 7,000-10,000 detenidos simultáneamente. Se prevé que los inmigrantes pasen de tres a siete días en estas instalaciones antes de ser transferidos a los centros más grandes, donde podrían permanecer alrededor de 60 días antes de ser deportados.

Costos y Operaciones

En el estado de Merrimack, se estima que se invertirá $158 millones para adaptar una nueva instalación de detención y $146 millones adicionales para su operación durante los primeros tres años. Esta reestructuración responde a un esperado aumento de arrestos y un crecimiento significativo en el personal de ICE.

Nuevas Políticas de Inmigración

Las justificaciones detrás de este nuevo enfoque subrayan la necesidad de más espacio en los centros de detención como respuesta a la creciente demanda de operaciones de inmigración más eficientes. Esto plantea preocupaciones respecto a los derechos de los detenidos y los estándares de trato, temas que han generado intensas discusiones en el ámbito político.

Reacciones y Críticas

Las propuestas de expansión han generado críticas tanto a nivel local como nacional, con opositores que señalan la necesidad de enfoques más humanos y justos en la gestión de inmigrantes. La comunidad y activistas también están alertando sobre el impacto de estas medidas en las personas afectadas por la detención.

Los líderes políticos, incluidos varios legisladores, han comenzado a cuestionar la dirección que está tomando la administración con respecto a la migración y el costo humano asociado con estas políticas.

Este megaproyecto de ICE podría redefinir la gestión migratoria en Estados Unidos, lanzando un debate urgente sobre los derechos humanos y el tratamiento de inmigrantes en el país.