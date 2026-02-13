Río Cuarto se alista para recibir grandes competencias: avances en el Autódromo apuntan a 2026.

Río Cuarto se Prepara para Ser Sede del Automovilismo Nacional con la Reforma de Su Autódromo

El renovado Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto será clave para atraer competencias de alto nivel, con un enfoque en la seguridad y la infraestructura de primer nivel para la temporada 2026.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba está llevando a cabo una serie de reformas en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, con el objetivo de adaptarlo a las exigencias del automovilismo nacional. Estas obras son parte de un ambicioso plan que busca potenciar la ciudad como un centro de eventos deportivos significativos.

Visita de Autoridades y Compromiso Local

Esta semana, las obras fueron supervisadas por importantes figuras del ámbito provincial y municipal. Entre los presentes se encontraban Agustín Calleri, jefe de la Agencia Córdoba Deportes; el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; el legislador Juan Manuel Llamosas; y el presidente del Automóvil Club Río Cuarto, Alberto Cerdá.

El intendente De Rivas subrayó la importancia de estas reformar: «Acompañamos esta obra que incluye la ampliación y modernización del autódromo y otros espacios, lo que potenciará cada vez más nuestras competencias y posicionará a Río Cuarto como una ciudad anfitriona de grandes eventos».

Un Circuito Ampliado y Moderno

Uno de los ejes centrales de las reformas es la extensión del circuito, que se ampliará en aproximadamente 700 metros hacia el sector oeste. La nueva configuración tendrá un ancho promedio superior a los 12 metros y se diseñará para alojar categorías de alto rendimiento.

Se introducirán también nuevas chicanas en el trazado corto y se ensancharán áreas clave para mejorar la circulación y el acceso a los boxes.

Alberto Cerdá expresó su entusiasmo por la colaboración con el Gobierno provincial y municipal, destacando que «esta es nuestra única ruta para convertirnos en uno de los mejores autódromos del país».

Mejoras en Seguridad y Atención a los Equipos

El plan incluye una revisión exhaustiva de los dispositivos de seguridad. Se construirán nuevos pianos, se ensancharán zonas de escape y se implementarán muros de contención para garantizar la seguridad de pilotos y espectadores.

Además, se instalarán camas de desaceleración y se adaptarán taludes. También se planea un cerramiento perimetral de más de 1.800 metros para la protección del público.

Las mejoras para el área de boxes abarcarán la reconfiguración de la calle principal y un nuevo playón de hormigón, facilitando así el trabajo de los equipos durante las competencias.

Obras Hidráulicas y Valor Agregado al Predio

Dentro de esta transformación, se implementarán sistemas de desagüe interno y una laguna de retención para asegurar un manejo óptimo del agua en situaciones de lluvia, garantizando la integridad del lugar.

Estas obras permitirán al autódromo cumplir con los requisitos necesarios para ser fiscalizado por entidades nacionales, un paso esencial para reincorporar a Río Cuarto en el calendario de las competencias más destacadas del país.

Calleri reafirmó el compromiso del gobierno: «Queremos que Córdoba sea un referente en el ámbito deportivo. Estas inversiones son cruciales no solo para el automovilismo, sino también para la economía local y regional».

El legislador Juan Manuel Llamosas valoró el esfuerzo conjunto detrás de esta iniciativa, enfatizando que «sin un trabajo conjunto no hubiera sido posible lograr este avance. Las obras de infraestructura y las dedicadas al deporte avanzan sin pausa».