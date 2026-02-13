Luis Caputo se reúne con la UIA tras la controversia con Techint

Caputo y la UIA: Claves para Reactivar la Industria Argentina

En una reunión clave, el ministro de Economía, Luis Caputo, dialogó con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) para abordar la reactivación del sector industrial en medio de un contexto desafiante.

Temas Centrales de la Reunión

El encuentro, realizado en el Ministerio de Economía, reunió a Caputo con el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y sus vicepresidentes. Durante la charla, se abordaron iniciativas cruciales como la reforma laboral y la reducción de cargas impositivas para mejorar la competitividad de la industria.

Reforma Laboral y Apoyo a Pymes

Caputo destacó la necesidad de impulsar una reforma laboral que incluya la disminución de aportes patronales al 2% durante los próximos cuatro años. También se analizaba el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) destinado a pequeñas y medianas empresas.

Reducción de la Carga Impositiva

Uno de los puntos más relevantes fue la urgencia de reducir la carga impositiva, especialmente a nivel provincial y municipal. Caputo subrayó que esta medida busca hacer las industrias más competitivas dentro del mercado nacional e internacional.

Propuestas de la Unión Industrial Argentina

La UIA presentó diversas propuestas para reactivar el sector, incluyendo un mecanismo de financiamiento que incentive el consumo sin depender de subsidios estatales. Entre las propuestas también se destacó la creación de estímulos impositivos para sectores clave como la construcción, debido a su efecto multiplicador en la economía.

Estado Actual de la Industria

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la capacidad instalada en la industria cayó al 53,8% en diciembre de 2025, un descenso de 2,9 puntos en comparación con el mismo mes del año anterior. Este es el nivel más bajo desde marzo de 2024.

Rendimiento Sectorial

Los sectores que operan por encima del promedio general incluyen la refinación del petróleo (87,1%) y la producción de papel y cartón (65,0%). En contraste, sectores como la industria automotriz y productos textiles mantienen números preocupantes, con una utilización de capacidad instalada de solo 31,2% y 35,2%, respectivamente.

La agenda económica se mantiene activa y las conversaciones continúan en busca de soluciones que beneficien al sector industrial argentino.