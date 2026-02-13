Guía Completa: Recitales del 13 al 15 de Febrero – Horarios, Accesos, Setlist y Tránsito

El fenómeno urbano Bad Bunny regresa al país en febrero para ofrecer un espectáculo sin igual, después de alcanzar la cima con un Grammy y brillar en el Super Bowl. No te pierdas la oportunidad de vivirlo en directo.

Bad Bunny se estará presentando en Argentina los días 13, 14 y 15 de febrero, marcando un hito en el Estadio River Plate con su aclamada gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Este regreso a Buenos Aires promete ser histórico, ya que el artista se ha consagrado ganador del Grammy al Álbum del Año, convirtiéndose en el primer músico en recibir este galardón con un disco completamente en español.

Un Regreso Triunfal y Conectado con el Público

Tras su exitosa visita en 2022, donde agotó entradas en el estadio Vélez, el artista boricua ha forjado un fuerte vínculo con su público argentino. Su energía y conexión emocional lo han consolidado como un ícono en la escena musical del país.

Entradas: ¡Última Oportunidad!

Actualmente, aún quedan entradas disponibles para el show del viernes 13 de febrero, mientras que las funciones del 14 y 15 ya están agotadas. Los tickets se pueden conseguir exclusivamente a través de allaccess.com.ar, y se recomienda evitar la compra en sitios no oficiales para prevenir fraudes.

Accesibilidad en el Estadio

El Estadio Monumental se ha preparado para recibir a todos los fanáticos. Aquellas personas con movilidad reducida y su acompañante tendrán acceso a la Platea Belgrano Baja, donde encontrarán espacios y baños adaptados. El ingreso se realizará por la Av. Libertador y Udaondo (Puente Labruna), y será guiado por personal del evento, previa presentación del Certificado Único de Discapacidad.

Tránsito Cortado: Planifica tu Llegada

El Gobierno de la Ciudad ha anunciado cortes de tránsito en el barrio de Núñez durante el fin de semana del show de Bad Bunny. Asegúrate de informarte sobre las rutas y opciones de transporte disponibles para evitar contratiempos.

Setlist Anticipado: Lo Que No Te Puedes Perder

Los conciertos del artista prometen un repertorio lleno de sus éxitos más impresionantes, junto a las canciones más recientes de su disco Debí Tirar Más Fotos. Además, no faltarán colaboraciones con grandes de la música como Jhayco, J Balvin, Ozuna y Karol G. La emoción está garantizada con un setlist que hará vibrar a todo el estadio.