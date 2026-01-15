Cierre del Dólar: ¿A cuánto llegó este miércoles 14 de enero?

El dólar blue se eleva a $1.515: ¿Qué sucede con el mercado cambiario argentino?

En un día marcado por movimientos en el mercado, el dólar blue sufre un aumento significativo, mientras que otras modalidades de cambio continúan su tendencia a la baja.

El dólar blue ha registrado un incremento de $15, alcanzando un valor de $1.515,00 en el microcentro de Buenos Aires. Esta subida llama la atención en un contexto donde otros tipos de cambio experimentan caídas.

Las fluctuaciones del mercado cambiario

Según datos compartidos por el exchange Bitso, el dólar cripto disminuye un 0,41%, estableciéndose en $1.525,28. Al mismo tiempo, el dólar oficial también presenta una baja, cerrando la jornada en $1.479,60, lo que representa una caída de $4,49 desde el cierre anterior.

Analizando el comportamiento del mercado

Marcelo Trovato, especialista en Pronóstico Bursátil, señala: «Hoy fue un día típico de enero, uno de los más tranquilos del año, y dudo que lo que viene sea similar. El dólar sigue mostrando comportamientos de venta, con transacciones que alcanzan los u$s262 mil millones.» Trovato agrega que la tasa a un día se mantiene estable, con números cercanos al 48% para Repo y 41% en caución, en promedio.

Análisis de los diferentes tipos de dólar

El dólar MEP ha registrado una caída de $4,11, estableciéndose en $1.481,16, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) ha disminuido $2,71, cotizando a $1.527,14.