Miguel Ponce: «Oro y plata alcanzan valores históricos en medio de la incertidumbre»

Diezmar los puentes del orden internacional. El experto en comercio exterior, Miguel Ponce, comparte su visión sobre las tensiones globales y cómo estas están moldeando el futuro inmediato.

En una reciente entrevista con Canal E, el especialista Miguel Ponce advirtió que el mundo está al borde de una reconfiguración del poder global. Esta transformación se vuelve evidente frente a la intensificación del conflicto en Medio Oriente, el debilitamiento de los organismos multilaterales y las reacciones de los mercados.

Expectativas para el Foro Mundial de Davos

Ponce destacó que la situación actual, particularmente, está marcada por un nuevo cuestionamiento a las instituciones creadas en el siglo XX. “Todo esto toma relevancia con el foro de Davos que se llevará a cabo a partir del lunes, donde se espera el discurso de Donald Trump y su influencia en el orden internacional”, apuntó.

Transformación de las Instituciones Globales

El especialista subrayó que el debate sobre la validez de entidades como las Naciones Unidas es más pertinente que nunca. “Nos estamos preguntando si estas organizaciones aún tienen vigencia”, añadió.

Precios Históricos del Oro y la Plata

Los mercados financieros ya están reflejando los efectos de estas tensiones globales. Los metales preciosos, como el oro y la plata, han alcanzado precios históricos, señalando un aumento en la incertidumbre. “El oro y la plata son barómetros de la inestabilidad”, afirmó Ponce.

La Plata en el Punto de Mira

Particularmente preocupante es el aumento del precio de la plata, que ha superado los 90 dólares. “Esto indica que la situación es más grave de lo que creemos”, advirtió Ponce, mencionando además la tensión institucional en Estados Unidos, acentuada por las críticas de Trump a la Reserva Federal.

Geopolítica e Intereses Estratégicos

El conflicto con Irán no debe ser visto de manera aislada. “Involucra a Rusia y China, que tienen importantes intereses estratégicos en la región”, subrayó. Se recordó que China es el principal destinatario de las exportaciones venezolanas, mientras que Irán también juega un rol fundamental en el ámbito comercial.

Reacciones Internacionales Frágiles

En este contexto, Ponce destacó la declaración de China, que se opuso a cualquier intervención militar de un país en otro. Esto plantea un interrogante sobre cómo responderán otras potencias ante la creciente tensión.

El Debilitamiento de Organismos Internacionales

El papel de las organizaciones internacionales ha sido cuestionado de manera severa. Ponce afirmó que “el rol de las Naciones Unidas ha sido nulo, ni siquiera declarativo”, y criticó la inacción de la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de la Salud, sugiriendo que actualmente no cumplen sus funciones adecuadamente.