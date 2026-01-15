Maestra argentina entre las 10 mejores del mundo competirá por un millón de dólares

Gloria Cisneros, una destacada maestra rural, ha sido seleccionada entre los 10 finalistas del prestigioso Global Teacher Prize 2026, poniendo a la educación argentina en el centro de atención mundial.

Un Ejemplo de Dedicación y Resiliencia

Con 39 años, Gloria enseña en la Escuela Primaria Nº 793 Don Carlos Arnaldo Jaime, ubicada en un remoto paraje cerca de Taco Pozo. Este viaje diario requiere que recorra más de dos horas en moto, enfrentando condiciones climáticas extremas y una ruta a menudo complicada. A pesar de estos desafíos, su compromiso es admirable, dedicándose a 15 alumnos de distintos grados en un entorno marcado por el aislamiento y la falta de recursos.

Innovación Educativa en el Corazón del Impenetrable

Gloria lleva casi una década en su rol, y su labor trasciende la mera enseñanza. No solo es docente, sino también directora y referente comunitaria. Ella misma vive en la escuela de lunes a viernes, convertida en un hogar temporal junto a sus alumnos. A través de su enfoque innovador, ha creado un espacio educativo que promueve el aprendizaje y la creatividad, a pesar de la escasez de servicios básicos y atención médica.

Un Galardón Reconocido a Nivel Internacional

El Global Teacher Prize, impulsado por la Fundación Varkey en colaboración con la UNESCO, evalúa a maestros de todo el mundo. En esta edición, más de 5.000 educadores de 139 países compitieron, y solo diez llegaron a esta fase final. Gloria representa no solo a su educación, sino a todo un país que valora la enseñanza.

Proyectos Transformadores para el Futuro

Entre sus iniciativas, destaca la implementación de tecnología educativa. Gloria ha gestionado la instalación de paneles solares que permiten acceso a internet y recursos digitales. También introdujo herramientas de inteligencia artificial para hacer el aprendizaje más dinámico, así como proyectos creativos como un «zoológico de aula» y un “libro viajero” que enriquecen la cultura de sus estudiantes.

Impulsando la Lectura y el Aprendizaje

Una de sus iniciativas más aplaudidas es «La biblioteca en mi casa», que promueve la creación de bibliotecas en los hogares de sus alumnos, garantizando así el acceso a la lectura incluso fuera del aula. Esto ha sido reconocido como un modelo de buenas prácticas en el ámbito nacional.

Impacto y Futuro Prometedor

El impacto de Gloria es evidente en los resultados académicos de su escuela, que mantiene niveles altos de aprendizaje y participa activamente en eventos científicos. Sin embargo, su visión va más allá: está trabajando para construir una residencia estudiantil que permita a jóvenes rurales continuar sus estudios sin abandonar sus comunidades.

Reconocimientos y Visión Global

Su labor ha sido reconocida a nivel provincial y forma parte de la selección de la Ruta para la Paz 2025 de la Universal Peace Federation. Con un fuerte mensaje sobre el poder de la educación, Gloria refleja la esencia del cambio positivo que puede generar la enseñanza en la vida de las personas.

El Camino hacia el Reconocimiento Internacional

Gloria competirá por el galardón junto a educadores de países como Colombia, India y Estados Unidos. El ganador se anunciará en el World Governments Summit en Dubái, un evento que promete celebrar el impacto de la educación en todo el mundo.

Un Mensaje de Esperanza y Cambio

Desde su rincón del Impenetrable chaqueño, Gloria demuestra cada día que la educación es una herramienta poderosa para transformar destinos. Su historia inspira a educadores y comunidades a seguir trabajando por un futuro mejor.