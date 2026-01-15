Descubre el fanchant de BTS y cómo aprenderlo para sus conciertos en México

¡Todo lo que debes saber sobre el fanchant de BTS en México! Preparativos para 2026

La llegada de BTS a México en 2026 está causando una gran expectativa en su fandom. Uno de los aspectos más emocionantes y esperados es el famoso fanchant, una tradición que fortalece la conexión entre los fans y la icónica banda surcoreana.

La Importancia del Fanchant en los Conciertos

Los seguidores de BTS, conocidos como ARMY, no solo se preparan para asistir al espectáculo, sino que se sumergen en el aprendizaje de los fanchants, los cánticos que se cantan en momentos clave de cada canción. Este ritual particular proporciona una experiencia inolvidable durante los conciertos.

¿Qué es el Fanchant?

El fanchant es una expresión colectiva donde los asistentes corean los nombres de los siete miembros de BTS: Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung y Jungkook. Este momento de sincronización refuerza el vínculo entre los fans y los artistas.

Cada regreso o “comeback” de la banda incluye un fanchant oficial que se publica por BigHit/Hybe, y se encuentra diseñado para ser ejecutado en momentos específicos de las canciones. Los cánticos varían en sus ritmos y requieren de un ensayo para perfeccionarse.

Estructura de un Fanchant Típico

El fanchant más emblemático inicia con un llamado a cada uno de los miembros y culmina con un energético: “¡BTS!” Por ejemplo:

“¡Kim Namjoon! ¡Kim Seokjin! ¡Min Yoongi! ¡Jung Hoseok! ¡Park Jimin! ¡Kim Taehyung! ¡Jeon Jungkook! ¡BTS!”

La Evolución del Fanchant en los Conciertos

Los fanchants no son estáticos; se adaptan a diferentes éxitos. En canciones como “Mic Drop” y “ON”, ARMY participa en momentos precisos, creando una atmósfera vibrante sin interrumpir a los artistas. Este tipo de interacción ha demostrado ser una característica distintiva en los conciertos de BTS.

ARMY Mexicana en la Mira Global

El año pasado, durante el concierto de J-Hope en México, las fans destacaron cuando no solo entonaron el fanchant, sino que también cantaron cada letra a coro. Este fenómeno ha creado una polarización con otros lugares, donde algunos fanáticos no se sienten igualmente preparados.

La comunidad ARMY en México ya se está organizando en redes sociales para asegurarse de que todos conozcan los fanchants antes de la llegada de BTS.

Recursos para Aprender el Fanchant

Afortunadamente, hay múltiples recursos disponibles. Páginas web como btsfanchants.com ofrecen guías completas para dominar cada canción, mientras que tutoriales en YouTube ayudan a afinar la pronunciación y el tiempo de las intervenciones.

Detalles del Concierto en México

BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. La venta de boletos se dividirá entre una preventa exclusiva para miembros de ARMY Membership Global y la venta general a través de Ticketmaster.

Fechas Importantes para la Venta de Boletos

Preventa para miembros ARMY: 22 de enero a las 9:00 horas (para el 7 y 9 de mayo).

Preventa para el tercer concierto: 23 de enero a las 9:00 horas (10 de mayo).

Venta general: 24 de enero a las 9:00 horas.

Recuerda que para acceder a la preventa, deberás tener tu ARMY Membership Global activa y asociar tu correo en la cuenta de Ticketmaster.

Información Clave:

– Se permiten hasta 4 boletos por persona.

– No hay restricción de edad.

– Se recomienda descargar los boletos en formato Safetix antes del evento.

– Ticketmaster será la plataforma oficial para la venta.