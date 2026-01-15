Lemon presenta la primera tarjeta de crédito respaldada por Bitcoin en el país

En un innovador paso hacia el futuro financiero, Lemon, la billetera virtual con más de 5.5 millones de usuarios en Latinoamérica, lanza la primera tarjeta de crédito VISA en Argentina respaldada por Bitcoin. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

Detalles de la Nueva Tarjeta de Lemon

Lemon ha introducido una tarjeta de crédito diseñada para que los usuarios puedan financiar sus compras en pesos, sin tener que vender sus ahorros en criptomonedas. En esta fase inicial, el proceso es sencillo y se basa en montos fijos.

Funcionamiento de la Tarjeta

Según Marcelo Cavazzoli, fundador y CEO de Lemon, esta tarjeta ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a crédito en pesos respaldado por Bitcoin, sin necesidad de un historial crediticio. «Bitcoin es la mejor reserva de valor de la historia y fundamental para la economía digital», enfatizó.

Para usar la tarjeta, el usuario debe depositar 0.01 Bitcoin, equivalente a aproximadamente u$s900 según la cotización actual. A partir de allí, se les asigna un límite de crédito en pesos de $1.000.000.

El Futuro de la Tarjeta de Lemon

En su próxima fase, Lemon planea permitir a los usuarios configurar tanto los montos de respaldo como los límites de crédito. Además, se están desarrollando soluciones para que las compras en dólares puedan ser pagadas directamente utilizando dólares digitales (stablecoins como USDC o USDT).

Beneficios Exclusivos para Usuarios de la Tarjeta

Los usuarios que soliciten la tarjeta podrán disfrutar de una serie de beneficios, tales como:

– Compras sin comisión en criptomonedas, incluyendo Bitcoin y Ethereum.

– Acceso anticipado a nuevos productos y funciones dentro de la app.

– Atención personalizada a través de Telegram.

– Un boletín informativo con análisis del mercado y resúmenes de portafolios.

Costos y Mantenimiento de la Tarjeta

Durante los primeros tres meses, el costo de mantenimiento de la tarjeta será bonificado por Rootstock, el protocolo que permite desarrollar aplicaciones en la red de Bitcoin. Posteriormente, el mantenimiento mensual será de aproximadamente $7.500 (equivalente a u$s5), aunque este costo se bonificará si se realizan compras superiores a u$s150 mensuales en criptomonedas.

Cómo Comprar Bitcoin a través de Lemon

Los usuarios pueden adquirir Bitcoin desde $100 depositando pesos por CBU o CVU directamente en la app. También es posible depositar BTC desde otras billeteras utilizando:

– Lightning Network

– Red nativa de Bitcoin

– Rootstock

– BNB Chain (BEP-20)

Bitcoin: Ahorro y Uso Cotidiano

Desde Lemon indican que en Argentina, Bitcoin es el activo más guardado por sus usuarios, superando al dólar cripto y al peso. «Con esta tarjeta, buscamos que el ahorro en Bitcoin se convierta en una herramienta útil para gastos diarios, sin perder la posibilidad de mantenerlo a largo plazo», aseguraron desde la compañía.