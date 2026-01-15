Misiones: Avanza la construcción de una fábrica china de productos de bambú

La provincia de Misiones da un gran paso hacia la innovación y la producción sostenible con la nueva planta de procesamiento de bambú, que promete generar empleo y nuevas oportunidades para la comunidad.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, visitó recientemente Wenphoenix S.A., una empresa de capitales chinos que se dedica al procesamiento de bambú cultivado en la región. Esta moderna planta se está instalando en el Parque Industrial de Apóstoles y ya presenta un importante avance en su infraestructura, incluyendo la instalación de 35 máquinas destinadas a la producción de palillos y escarbadientes.

Productos Innovadores a Base de Bambú

Durante la visita, el empresario y director del proyecto, Wenxing Shi, presentó al gobernador el diverso rango de artículos que se elaborarán a partir del bambú y otros residuos orgánicos. Entre los productos se incluyen palillos, escarbadientes, barras de carbón y plásticos reciclados. Este enfoque no solo responde a la demanda del mercado, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Interacción con la Comunidad Local

Passalacqua, junto a la intendenta de Apóstoles, María Eugenia Safrán, aprovechó la ocasión para dialogar con el equipo de la fábrica y el personal sobre el uso de plásticos reciclados en la fabricación de muebles y utensilios. Estuvieron presentes también el secretario de Obras Públicas, Juan Pablo Cazuk, y el secretario de Producción, Juan Ramón Poterla, quienes destacaron la importancia del proyecto para la región.

Expectativas de Crecimiento para Apóstoles

“Apóstoles cuenta con una ubicación estratégica: está en la frontera con Corrientes, cerca de Brasil, lo que la convierte en una de las salidas clave de la provincia”, comentó la intendenta Safrán.

Además, subrayó la importancia de este proyecto para la generación de empleo, ya que se ha utilizado mano de obra local, se han contratado empresas de la zona y se han adquirido materiales en la comunidad. “Esto abre la puerta a un desarrollo en la cuenca del bambú, brindando a los productores locales una alternativa viable de ingresos”, concluyó la intendenta.