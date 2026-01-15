Estado del niño herido en el choque de La Frontera

Un querido niño de 8 años sigue su recuperación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Comunitario Municipal de Pinamar, luego de un grave accidente en el sector conocido como La Frontera, donde colisionaron una camioneta Amarok y un UTV.

Según el último parte médico, Bastián presenta una evolución clínica estable y recibe tratamiento para mantener su presión arterial. Tras una segunda operación realizada el martes, no ha necesitado transfusiones, aunque sí ha recibido plasma como parte del tratamiento. Su estado se mantiene sin complicaciones adicionales.

Accidente Impactante en La Frontera

El siniestro ha causado gran conmoción en la comunidad de Pinamar, reabriendo el debate sobre la seguridad en la circulación de vehículos en áreas no habilitadas de la playa. El choque ocurrió en La Frontera, un sector de médanos de difícil visibilidad, donde las pendientes abruptas constituyen un serio peligro.

Detalles del accidente

En el UTV viajaban un adulto y tres menores. Como resultado del impacto, Bastián sufrió heridas severas, llegando a requerir intubación de urgencia en el lugar del accidente antes de ser rapidamente trasladado al hospital. Desde su ingreso a terapia intensiva, ha atravesado horas críticas bajo cuidadosa vigilancia médica.

La Evolución de Bastián

El niño ha pasado por dos intervenciones quirúrgicas y, aunque su estado sigue siendo delicado, los informes médicos indican que su evolución ha sido controlada. A pesar de la gravedad de su condición, los profesionales han comenzado a hablar de una estabilidad clínica en medio del contexto crítico.

Investigación en Curso

Mientras Bastián se encuentra en proceso de recuperación, las autoridades judiciales han comenzado a investigar las circunstancias del accidente, buscando esclarecer las responsabilidades y las posibles infracciones relacionadas con la circulación imprudente en la playa. Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad para evitar que situaciones similares se repitan.

Un Debate Social Reavivado

Este trágico incidente ha suscitado un fuerte debate sobre la responsabilidad de los adultos, el uso de vehículos recreativos sin las debidas medidas de seguridad y la imperante necesidad de controles más estrictos en zonas donde los accidentes son recurrentes.

Las miradas continúan centradas en Bastián, quien junto a su familia, enfrenta esta dura batalla. Su recuperación es la prioridad tanto para su entorno familiar como para el equipo médico del Hospital Comunitario de Pinamar.