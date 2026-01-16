Cierre del dólar: ¿Cuál fue su valor este viernes 17 de enero?

El dólar blue disminuyó nuevamente, mientras que otras cotizaciones como el MEP y el mayorista también mostraron descensos. Un análisis del mercado revela cambios significativos en las últimas horas.

El dólar blue ha registrado una baja de $10, alcanzando un valor de $1.500,00 en el microcentro de Buenos Aires. Este ajuste es parte de una tendencia más amplia que se observa en el mercado cambiario.

Por su parte, el dólar cripto también reflejó una caída, ofreciendo un valor de $1.516,25, lo que representa un descenso del 0,31% según datos del mercado.

Impacto en el Dólar Oficial y Mayorista

El dólar oficial o minorista, por su parte, presentó un retroceso de $15,19 y se cotiza a $1.461,94. Este movimiento se enmarca en un contexto mayor donde el dólar mayorista también sufrió un descenso, ahora operando en $1.426,50, según Marcelo Trovato, experto en pronósticos bursátiles.

Tendencias del Dólar MEP y CCL

El dólar MEP se encuentra en $1.471,81, con una baja de $1,61, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) se disparó ligeramente a $1.515,37, subiendo $2,08.

Variaciones del Dólar Tarjeta y sus Consecuencias

El dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior, bajó $19,50, cotizando a $1.891,50. En este contexto, el ajuste en el dólar mayorista, que retrocedió $14,50, lo posiciona ahora en $1.427,00.

Estos cambios reflejan la dinámica en la oferta y demanda de divisas, que continúa influyendo en la economía argentina de manera directa.