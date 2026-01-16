Ricardo Hausmann: ‘El chavismo en PDVSA es como la revolución cultural de Mao, arruinó la producción’

La debacle de la industria petrolera en Venezuela es una consecuencia directa de décadas de políticas económicas disfuncionales. El economista Ricardo Hausmann ofrece una visión crítica sobre el futuro del sector y los obstáculos que enfrenta.

La industria petrolera venezolana, un pilar fundamental de la economía nacional, ha sufrido un colapso sin precedentes. Según Ricardo Hausmann, destacado economista argentino-venezolano, este desmoronamiento se debe principalmente a las decisiones tomadas durante la era chavista, caracterizadas por expropiaciones y controles que afectaron gravemente a PDVSA.

Un Análisis Crudo de la Situación Actual

Durante una reciente aparición en Modo Fontevecchia, Hausmann enfatizó que no hay esperanza de recuperación sin un cambio político significativo. Comparó la situación de PDVSA bajo Chávez con la Revolución Cultural de Mao, afirmando: “Chávez destruyó la producción”.

Petróleo y Política: La Jugada de Trump

El expresidente Donald Trump ha mostrado interés en la reactivación de la industria petrolera venezolana, buscando reducir precios globales y controlar la inflación en EE. UU. No obstante, Hausmann cuestiona la viabilidad de tales acuerdos con el actual régimen, sugiriendo que son más un discurso político que una estrategia factible.

Obstáculos Estructurales y Humanos

El marco legislativo para la inversión en el sector petrolero es un desastre, heredado de una gestión que no cuenta con reconocimiento internacional. La inseguridad jurídica y la falta de derechos son barreras críticas que impiden la vuelta de trabajadores calificados que han emigrado.

La Diáspora y la Cultura Productiva

Con más de 8 millones de venezolanos fuera del país, Hausmann señala que la reconstrucción de la industria requiere el regreso de estos profesionales. Sin embargo, la ausencia de libertades y derechos impide su retorno.

Un Sector en Crisis: El Legado de PDVSA

El legado de decisiones tomadas hace más de dos décadas ha dejado a PDVSA con una capacidad productiva drásticamente reducida. Desde una producción de 3,4 millones de barriles, la compañía lucha por alcanzar el millón. Hausmann destaca que la cultura laboral dentro de la empresa ha cambiado, dañando la productividad y comprometiendo el futuro del sector.

El Reto de la Transición

Hausmann advierte sobre el riesgo que enfrenta Venezuela si no se acelera una transición hacia la democracia. La permanencia de líderes autoritarios como Diosdado Cabello muestra la dificultad de establecer un entorno democrático y libre.

A medida que el interés internacional podría debilitarse, el futuro de Venezuela y su industria petrolera permanece en un estado de incertidumbre, con predicciones sombrías sobre la recuperación a corto plazo.