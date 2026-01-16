Verano en Acción: Surf, Kitesurf, Running y Yoga en Pinamar y Cariló

Este verano, Pinamar y Cariló se convierten en el destino ideal para aquellos que buscan combinar relax y actividad física. Desde surf hasta yoga, hay opciones para todos. ¡Descubre cómo aprovechar tus días bajo el sol!

Surf: Una Opción para Todos

En Pinamar, el surf se ha transformado en una actividad accesible para todos, no solo para los jóvenes entusiastas. La escuela El Muelle Surf, dirigida por su presidente Emiliano Manuel Sanz, ofrece clases en grupos y privadas, desde los 4 años hasta adultos.

“La actitud es lo más importante”, comenta Sanz. Los cursos abarcan desde introducciones al surf hasta entrenamientos avanzados, brindando todo el equipo necesario. Además, ofrecen actividades especiales y clases adaptadas, colaborando con instituciones locales para expandir la práctica del deporte.

Eventos Especiales de Surf

El auge del surf también se evidencia en la realización del DWS Kite el 17 de enero, una competencia de kiteboarding que atrae a numerosos aficionados. Con más de 200 competidores y miles de espectadores, Pinamar se destaca por sus condiciones ideales para este deporte.

“La competencia fomenta el compañerismo, no solo la rivalidad”, señala Fermín Besteiro, organizador del evento. Los asistentes también pueden disfrutar de clínicas, exhibiciones y música en vivo.

Correr y Celebrar: La Ochentosa Run

Sin dejar de lado las actividades deportivas, el 17 de enero se realizará la Ochentosa Run, un evento que mezcla diversión y deporte. Con distintas distancias y un ambiente festivo, esta carrera promete ser una experiencia inolvidable.

Aparte de la competencia, habrá música y un “after race beach party”. Parte de lo recaudado será destinado al Hospital de Pinamar, agregando un aspecto solidario a la ocasión.

Actividades para Niños en Rada Beach

El parador Rada Beach ha diseñado un programa de actividades para los más pequeños. Desde juegos hasta deportes, todo coordinado por profesionales, garantizando que los niños también disfruten de un verano activo mientras sus padres se relajan.

Encuentros de Yoga al Amanecer

Para quienes prefieren un enfoque más tranquilo, Cariló ofrece sesiones de yoga al amanecer. Guiados por la profesora Silvina Lamorte, los encuentros se realizan frente al mar, proporcionando una experiencia única y pacífica.

Sin requerir experiencia previa, estas clases buscan atraer a personas de todas las edades, haciendo de cada sesión algo especial. “Iluminar el día con diferentes momentos es lo que más disfruto”, comenta Lamorte.