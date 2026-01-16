Ledger permite generar intereses con Bitcoin en billeteras frías

Con una innovación que promete revolucionar la forma de interactuar con las criptomonedas, Ledger presenta su nueva función ‘BTC Yield’, permitiendo a los usuarios generar intereses con Bitcoin directamente desde sus billeteras de hardware.

En un movimiento estratégico, Ledger, una de las compañías líderes en la custodia de criptomonedas, ha anunciado oficialmente el lanzamiento de ‘BTC Yield’. Esta nueva herramienta permitirá a los propietarios de Bitcoin (BTC) generar ingresos pasivos sin necesidad de vender o transferir sus activos.

Un Cambio en la Experiencia del Usuario

A lo largo del tiempo, los dispositivos de Ledger se enfocaron en proporcionar una alta seguridad y almacenamiento eficiente de criptomonedas. Sin embargo, con la implementación de BTC Yield, la firma busca ofrecer una experiencia más completa al habilitar la posibilidad de obtener rendimiento en criptomonedas directamente a través de la interfaz de la wallet.

Colaboración Estratégica

Esta iniciativa se presenta en colaboración con Lombard y Figment, dos expertas en infraestructura cripto, quienes aportan la tecnología necesaria para convertir BTC en LBTC, un nuevo formato que permite generar intereses.

Facilitando el Acceso a las Finanzas Descentralizadas

La herramienta BTC Yield está disponible en la sección «Descubrir» de la aplicación de Ledger, donde los usuarios encontrarán métricas, guías y soporte para activar el servicio. Con esta incorporación, se busca simplificar un proceso que anteriormente era complejo, concentrando todas las funcionalidades en un flujo guiado dentro de la wallet. Esto brinda una experiencia accesible incluso para quienes no dominan las finanzas descentralizadas.

El lanzamiento de esta funcionalidad se produce en un contexto donde solamente un 1,5% de Bitcoin circulante participa en protocolos de rendimiento. Ledger espera aumentar este número al ofrecer una solución confiable y fácil de usar.

Una Propuesta Innovadora en el Sector

Con la llegada de BTC Yield, Ledger se posiciona como pionero en el ámbito de las billeteras de hardware, al ser la primera en ofrecer un servicio integrado de rendimiento. Esta estrategia refuerza el compromiso de la compañía por evolucionar más allá de ser un simple proveedor de seguridad.

Próximos Pasos: Integración de Zcash (ZEC)

Además, Ledger ha confirmado que está trabajando en la integración de Zcash (ZEC) en sus dispositivos, permitiendo a los usuarios gestionar transacciones privadas de manera nativa. Actualmente, la firma ha completado cerca del 60% del desarrollo necesario para habilitar direcciones blindadas, las cuales son esenciales para mantener la privacidad en las transacciones.

Con esta actualización, prevista para finales de enero de 2026, los usuarios podrán enviar y recibir transacciones blindadas sin depender de wallets externas. Charles Guillemet, CTO de Ledger, afirmó que esta integración responde a la creciente demanda de soluciones de privacidad en el mundo cripto, facilitando el acceso seguro a estas herramientas dentro del ecosistema Ledger.