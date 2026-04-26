Cinco ciudades rupestres que desafían la arquitectura tradicional

Sumérgete en el fascinante mundo de las ciudades trogloditas, donde la historia, la adaptación y la creatividad se fusionan en estructuras impresionantes excavadas en la tierra. Estas edificaciones, que desafían el tiempo y el clima, guardan secretos de culturas antiguas que aún perduran.

La Arquitectura Troglodita: Una Antigüedad Sorprendente

Viajar a un nuevo destino significa no solo disfrutar de su belleza, sino también descubrir la forma en que las comunidades han interactuado con su entorno a lo largo de la historia. La arquitectura troglodita es un ejemplo sobresaliente de esta relación, donde la construcción se entrelaza con la geografía.

Matmata: Un Oasis en el Desierto

Ubicada al sur de Túnez, la ciudad de Matmata destaca por su singular diseño. Sus habitantes, el pueblo amazigh, han tallado la tierra y las montañas, creando patios circulares y habitaciones que protegen del crudo clima del Sahara. A pesar de las inundaciones de 1969 que devastaron parte de la ciudad, alrededor de 50 familias continúan residiendo en sus viviendas excavadas, como el histórico Hotel Sidi Driss, famoso por su aparición en Star Wars.

Vardzia: Un Monasterio Impresionante Excavado en Roca

En Georgia, la ciudad-monasterio de Vardzia fue construida en el siglo XII como fortaleza contra los invasores mongoles. Este laberinto subterráneo se extiende por 500 metros y cuenta con miles de estancias situadas en un acantilado. Las visitas pueden resultar desafiantes, pero el esfuerzo vale la pena para experimentar este testimonio de resistencia histórica.

Matera: Patrimonio de la Humanidad en Italia

Matera, en el sur de Italia, es reconocida por sus casas excavadas en la roca calcárea del barranco del río Gravina. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1993, esta ciudad ha sobrevivido a la modernidad y ha permanecido habitada a pesar de las condiciones adversas. Sus barrios, Sasso Barisano y Sasso Caveoso, invitan a los visitantes a explorar un pasado que aún vive entre sus piedras.

Göreme: Maravillas de Capadocia

La región de Göreme en Turquía es famosa por su paisaje de formaciones rocosas volcánicas, donde se encuentran casas y monasterios subterráneos. Este destino no solo es ideal para los amantes de la naturaleza, sino que también alberga un museo al aire libre, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es una puerta de entrada a los valles circundantes.

Kandovan: La Ciudad Viva de Irán

Conocida como “la Capadocia de Irán”, Kandovan es un asentamiento habitado que sorprende con sus viviendas cónicas excavadas en roca volcánica. Aquí, las plantas bajas se utilizan para el ganado, mientras que los pisos superiores son legítimas casas. Visitar Kandovan es un verdadero viaje al corazón de una comunidad troglodita que ha sabido adaptarse a lo largo de siglos.