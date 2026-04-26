Rating del sábado: ¿Cómo le fue al programa de Mirtha sin ella por segundo fin de semana?

A causa de una gripe, Mirtha Legrand no pudo conducir su programa por segunda semana consecutiva. Juana Viale asumió el reto de liderar "La Noche de Mirtha", generando una expectativa considerable entre los seguidores del icónico ciclo.

El Ciclo de Juana Viale y Su Consistencia en el Rating

A pesar de la ausencia de Mirtha, «La Noche de Mirtha» logró posicionarse como el segundo programa más visto de El Trece, obteniendo un puntaje de 4 puntos. Aunque no fue el programa más visto, sí mostró una resistencia notable en sus números.

Los Rivales del Sábado

El día 25 de abril, «La noche de los ex» de Telefe se coronó como el líder con un puntaje notable de 6,4 puntos en su primera parte. Esto representa un aumento significativo en comparación con la semana anterior.

Sorprendentemente, la segunda parte de este ciclo también mantuvo la atención del público, alcanzando 5,6 puntos. El canal suele fraccionar sus emisiones para conservar mejor el rating general.

Otros Programas en la Competencia

El podio se completa con Cine 13 y la película «Dog, un viaje salvaje», que atrajo a 5,2 puntos. También, «Escape perfecto», que cuenta con Iván de Pineda y la China Ansa, llegó a 4,4 puntos, compartiendo la última posición del Top Five con dos programaciones más.

Un Tributo a Luis Brandoni

En un gesto conmovedor, el canal homenajeó al actor Luis Brandoni, fallecido a los 86 años, transmitiendo sus películas. Películas emblemáticas como «Esperando la carroza» también lograron captar la atención del público, siendo retransmitidas en numerosas ocasiones.

Detalles de «La Noche de Mirtha»

El programa de este sábado incluyó a varios invitados de renombre, como el doctor Conrado Estol, los periodistas Maru Duffard y Gastón Edul, y el músico Joaquín Levinton. A pesar de los ajustes en la lista de participantes, el ciclo mantuvo su esencia, ahora bajo la dirección de Viale.

Expectativa para el Futuro

Juana Viale se mostró confiada sobre el regreso de su abuela, afirmando: «No se preocupen, que el sábado que viene ella va a estar acá». Sin embargo, por recomendaciones médicas, Legrand continúo en su hogar, esperando una pronta recuperación.

El Panorama General de la Televisión

Además, en otras señales, Argentina de película se destacó en América con 1,5 puntos, homenajeando también a Brandoni. Mientras tanto, Elnueve siguió con Implacables, que alcanzó 1,6 puntos. En este contexto, el canal público y otras señales como Net y Bravo marcaron cifras bajas, con 0,3 y 0,2 puntos, respectivamente.

Competencia y Rendimiento

En la lucha general por el rating, Telefe se posicionó como líder con 4 puntos, seguido por El Trece con 3,8 puntos. América ocupó el tercer lugar con 1,1 puntos, mientras que otros canales lucharon por captar la atención del público.

Es importante destacar que este domingo 26 de abril no habrá gala de Gran Hermano, ya que Telefe presentará en vivo la entrega del Martín Fierro de la moda, lo que seguramente atraerá la atención de los televidentes.