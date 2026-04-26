Máximo Kirchner descarta un frente electoral contra Milei: ‘No me convence’

Máximo Kirchner Aboga por una Nueva Opción para el Peronismo

El diputado nacional Máximo Kirchner subraya la importancia de construir un peronismo renovado, alejándose de la mera confrontación con el presidente Javier Milei, y reafirma la figura de Cristina Kirchner como la principal candidata del espacio a pesar de su controversia legal.

En una reciente entrevista con el diario La Capital, Máximo Kirchner expresó su desacuerdo con la idea de formar un frente político solo para oponerse al actual presidente. Resaltó que el verdadero desafío radica en proponer alternativas sólidas y esperanzadoras para el futuro de Argentina.

Construyendo un Futuro Diferente

Kirchner argumentó que «no sirve destruir al adversario para ganar una elección», haciendo hincapié en la necesidad de presentar propuestas claras y constructivas. «Cuando se habla de un frente anti-Milei, no me convence», afirmó, subrayando que el objetivo debe ser construir una opción real para los ciudadanos.

Cristina Kirchner: La Candidata Indiscutida

Al hablar sobre las futuras candidaturas para las elecciones presidenciales de 2027, dejó claro que considera a Cristina Kirchner como la mejor representante del peronismo, a pesar de su inhabilitación por condenas anteriores. «Cristina es la primera candidata porque no hay quien le gane en una interna», declaró, resaltando su capacidad de reconocimiento y apoyo entre la población.

Desafíos y Oportunidades

El legislador también mencionó la necesidad de una reorganización dentro del peronismo, haciendo eco de una crítica hacia aquellos que solo desean crear un frente de oposición. «Queremos construir una opción que permita que el país se libere del lugar donde lo están llevando», enfatizó, señalando los problemas económicos y sociales como parte de la reflexión que debe hacerse en el contexto actual.

Un Llamado a la Acción

Durante su visita a Santa Fe, Kirchner instó a la oposición a no solo reaccionar ante las decisiones del oficialismo, sino a desarrollar un proyecto político claro y propio. Enfatizó que pensar únicamente en términos de oposición resulta insuficiente para captar el interés de la sociedad.

Revisión del Pasado para el Futuro

Kirchner concluyó al afirmar que es imperativo revisar las circunstancias que llevaron al actual gobierno al poder. «No alcanza con confrontar con Milei; necesitamos abordar las condiciones que lo hicieron posible», aseveró, subrayando la importancia de presentar respuestas efectivas a las necesidades del pueblo.

Reconfiguración del Peronismo