Mick Jagger: Dos encuentros cercanos con la muerte

La reciente biografía "The Rolling Stones: The Biography" de Bob Spitz desvela momentos críticos y sorprendentes de la vida de Mick Jagger, revelando que estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones.

El libro ofrece un vistazo profundo a la vida del icónico vocalista, a través de testimonios y relatos exclusivos que reconstruyen sus experiencias más intensas.

Un Encuentro Peligroso en Nueva York

Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió en 1976, en Nueva York. Según el productor Marshall Chess, Jagger, en busca de drogas, llegó a su apartamento después de una fiesta. A pesar de que Chess intentaba dejar las sustancias, aceptó acompañarlo.

En la casa de un conocido traficante, ambos compartieron un gramo de heroína. Diez minutos después, Jagger se desplomó, quedando inconsciente en el suelo. Chess, aterrado, intentó reanimarlo, pero los labios del icónico cantante comenzaron a tornarse azules.

«Mick iba a morir en mi maldito apartamento», recordó Chess, quien llamó a una ambulancia mientras practicaba reanimación boca a boca.

Intervención Crucial de los Paramédicos

La rápida llegada de los paramédicos, que le administraron oxígeno, salvó a Jagger en ese momento crítico. Mientras tanto, Chess alertó a Ahmet Ertegun, presidente de Atlantic Records, quien llegó acompañado de la actriz Faye Dunaway, buscando mantener en secreto la situación del cantante.

Una Llamada Que Desató el Caos

El segundo episodio de esta narrativa ocurrió en 1984, durante una reunión en Ámsterdam. Tras una noche de excesos, Jagger decidió llamar a Charlie Watts, su baterista. Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando Watts, ofendido por ser llamado «el baterista», golpeó a Jagger en la mandíbula.

Richards, testigo del altercado, recordó cómo Jagger casi cae por la ventana tras el golpe. «Simplemente agarré su pierna y lo salvé de caer», aseguró Richards, remarcando la gravedad de la situación.

Revelaciones sobre las Relacionas de la Banda

La biografía de Spitz no solo se centra en los incidentes de Jagger, sino que también ofrece detalles sobre la vida personal de Bill Wyman, desmitificando la idea de que Jagger era el mayor conquistador del grupo. Se detalla que Wyman era quien realmente acumulaba más conquistas durante las giras.

Además, el libro menciona la relación controversial de Wyman con Mandy Smith, comenzada cuando ella solo tenía 13 años y él 48, un tema que sus compañeros de banda, incluido Jagger, desaprobaron.