Circle asegura que no congelará fondos en USDC sin orden judicial

Luego de un ciberataque que comprometió millones en el protocolo DeFi Drift, Circle establece su posición en la gestión de fondos de USD Coin (USDC), garantizando transparencia y previsibilidad para los usuarios.

Un Cambio en la Estrategia de Seguridad

Circle, la empresa detrás de la popular stablecoin USDC, ha dejado claro que no congelará fondos sin una orden judicial previa. Esta política surge a raíz del reciente exploit que resultó en un robo de 285 millones de dólares del protocolo DeFi Drift.

La Respuesta Tras el Exploit

El ataque ocurrido el 1 de abril de 2026, que expuso serias vulnerabilidades en el sistema, ha suscitado un intenso debate sobre la capacidad de la compañía para proteger los activos digitales en situaciones de crisis.

Circle48487 enfatiza que esta decisión busca ofrecer claridad a sus usuarios, quienes ahora saben que la congelación de fondos solo ocurrirá bajo un marco legal adecuado.

La Visión de Circle sobre la Censura

Jeremy Allaire, CEO de Circle, argumenta que la previsibilidad jurídica es esencial para mantener la integridad de USDC como infraestructura financiera global. Al exigir una orden judicial, la empresa asegura que no se convertirá en juez de situaciones de propiedad privada digital.

Críticas y Defensas de la Empresa

La postura de Circle ha generado controversia, especialmente por no actuar inmediatamente para congelar los fondos comprometidos. Aunque algunos argumentan que una intervención rápida podría haber reducido el impacto del ataque, la compañía defiende que actuar sin un mandato judicial podría erosionar la confianza en la neutralidad de la stablecoin.

USDC: Una Stablecoin en Auge

USD Coin es actualmente una de las stablecoins más utilizadas a nivel mundial, con una fuerte presencia en intercambios, protocolos DeFi y transacciones institucionales. La firme postura de Circle sobre la congelación de fondos resalta su compromiso por preservar la confianza en el ecosistema de criptomonedas.