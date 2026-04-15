Cielo nublado, pero se esperan 21°C hoy

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anuncia un miércoles 15 de abril con temperaturas agradables y buen tiempo en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. A medida que avance el día, la sensación térmica será más cálida y agradable.

Para este miércoles, se anticipa un comienzo fresco con temperaturas mínimas alrededor de 10 grados durante la madrugada. El cielo lucirá parcialmente nublado y se podrán sentir vientos leves provenientes del noreste, con ráfagas entre 23 y 31 kilómetros por hora.

A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá a 11 grados, manteniendo los períodos soleados y condiciones del viento estables, según el informe oficial.

Durante la tarde, se espera un repunte de temperatura hasta alcanzar los 21 grados, con cielos mayormente despejados en el área de influencia. Sin embargo, a medida que caiga la noche, se prevé un leve descenso térmico hasta los 16 grados, acompañado de un aumento gradual de la nubosidad.

Clima del Jueves 16

El clima se mantendrá estable, sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 20 grados de máxima, bajo un cielo parcialmente nublado durante todo el día. Se prevén ráfagas de viento que alcanzarán los 41 kilómetros por hora, especialmente en la mañana y durante la tarde.

Condiciones en Otras Localidades de Chubut

En localidades como Esquel y Trelew, se anticipa un clima similar, caracterizado por temperaturas agradables y un ambiente tranquilo.

Bajas Temperaturas en Esquel

La jornada en Esquel comenzará fría, alcanzando los 4 grados en la madrugada. Con el avance del día, la temperatura subirá a un máximo de 18 grados, y se espera un viento moderado únicamente al final del día.

Condiciones Templadas en Trelew

Trelew se presenta con un clima más cálido, donde la temperatura mínima será de 6 grados y puede alcanzar los 21 grados en horas de la tarde. La jornada estará mayormente despejada, aunque se esperan ráfagas más intensas hacia el final del día.

Tiempo Estable en Puerto Madryn

En Puerto Madryn, se prevé un clima agradable con temperaturas desde los 7 grados hasta los 20 grados. La mañana y la tarde serán soleadas, mientras que por la noche se espera un incremento de nubes. El viento, aunque leve, no generará incomodidades, brindando un ambiente placentero en la costa del Golfo Nuevo.