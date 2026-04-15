Labour: Reform UK No Defender de los Derechos de las Mujeres; Encuesta Prevé Gran Éxito de Farage en Mayo – Política del Reino Unido en Vivo

En medio de las próximas elecciones locales, el Partido Laborista lanza duras críticas a Reform UK, apuntando que el partido liderado por Nigel Farage no es confiable para defender los derechos de las mujeres.

Nueva Estrategia de Salud para Mujeres en el Horizonte

El secretario de Salud, Wes Streeting, presentará hoy una estrategia actualizada sobre la salud de las mujeres en Inglaterra. Esta iniciativa surge como respuesta a las denuncias de que el sistema médico, predominantemente masculino, ha fallado en atender adecuadamente las preocupaciones de salud femenina.

Un Argumento Político en la Mira de las Elecciones Locales

Con las elecciones locales a menos de un mes, Laborista aprovecha esta oportunidad para atacar a Reform UK, asegurando que no es capaz de proteger los intereses de las mujeres. Desde la sede del partido, se enviaron notas que enumeran diez motivos para respaldar esta afirmación.

Diez Razones que Señalan Falencias en Reform UK

1. Debatir sobre los Límites del Aborto: Farage ha criticado el límite actual de 24 semanas, sugiriendo que debería reconsiderarse, lo que pone en riesgo derechos reproductivos establecidos. 2. Cuestionamiento de la Autonomía Corporal: Danny Kruger, un alto miembro de Reform, ha dicho que las mujeres no tienen un “derecho absoluto” sobre su propio cuerpo en el contexto del aborto. 3. Eliminar la Ley de Igualdad: Suella Braverman, portavoz del partido en temas de igualdad, ha prometido derogar esta ley, lo que eliminaría protecciones clave contra la discriminación por sexo. 4. Vínculos con Campañas Anti-Aborto: El partido ha sido criticado por sus lazos con grupos que se oponen al aborto. 5. Peligro para las Protecciones Laborales: La intención de derogar la Ley de Derechos Laborales podría poner en riesgo los derechos de maternidad y la seguridad laboral. 6. Restricciones en Beneficios para Niños: Reform planea restablecer un límite de dos hijos para ayudas, afectando desproporcionadamente a las mujeres, sobre todo a madres solteras. 7. Comentarios Regresivos sobre la Mujer en el Trabajo: Farage sugirió que las empresas evitan contratar mujeres debido a sus derechos maternales, propagando actitudes desfasadas. 8. Críticas a la Lactancia en Público: Ha afirmado que las mujeres no deberían amamantar de manera ostentosa, regulando el comportamiento de las mujeres en espacios públicos. 9. Defensa de Figuras Controversiales: Farage ha dicho que Andrew Tate es una “voz importante para los hombres”, a pesar de las denuncias de misoginia. 10. Registro Problemático en Violencia Contra Mujeres: Reform está considerando la reintegración de un exdiputado con antecedentes por violencia.

Reacción desde el Partido Laborista

Anna Turley, presidenta del Laborismo, expresó: “Hoy, el Laborismo está tomando medidas para reparar un sistema que a menudo ha ignorado a las mujeres.” Y añadió que Reform UK ha demostrado ser incapaz de defender sus derechos.

El Panorama Electoral para Reform UK

Según un sondeo reciente de JL Partners, Reform UK podría estar a punto de conseguir victorias históricas en las próximas elecciones, dejando a Laborista en una posición comprometida. Esto marcaría un cambio político significativo en Inglaterra, especialmente en el contexto de la caída del “Muro Rojo”, un bastión de laborismo desde los años 70.

Agenda del Día en el Contexto Político

9:30am: Russell Findlay, líder de los Tories escoceses, realizará un evento de campaña. 10am: Actividad de Anas Sarwar sobre servicios de maternidad. 3:15pm: Rachel Reeves participa en un evento internacional en Washington.