Temporal en Coronel Suárez: Más de 100 mm de lluvia causa inundaciones y caos

Un intenso temporal desató caos en Coronel Suárez este martes, donde la lluvia acumuló más de 100 milímetros en un abrir y cerrar de ojos, transformando las calles en ríos.

La localidad bonaerense de Coronel Suárez vivió una tarde de terror debido a las fuertes lluvias y vientos que anegaron gran parte de su casco urbano. En cuestión de minutos, la ciudad se enfrentó a una realidad alarmante: más de 100 mm de agua caída, dejando a varios vecinos atrapados y múltiples operativos de emergencia en marcha.

Alerta Amarilla en la Provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado estos fenómenos climáticos, emitiendo alertas amarillas que se extienden por varias regiones del centro, sur y oeste de Buenos Aires. Con el pronóstico cumplido, se reportaron lluvias fuertes en la Ciudad de Buenos Aires desde las primeras horas de este miércoles.

Un Escenario Desolador en Coronel Suárez

En cuestión de minutos, las calles de Coronel Suárez quedaron completamente inundadas. Los habitantes registraron el impacto de la tormenta en redes sociales, mostrando desagües desbordados y agua subiendo hasta la mitad de los autos, dejando a machetes a sus conductores.

Impacto en la Infraestructura

La rápida acumulación de agua puso en evidencia las deficiencias en la infraestructura de la localidad. Con 90 mm de lluvia continua en tan solo minutos, el sistema de desagües quedó colapsado, generando inundaciones en diversas arterias y poniendo en riesgo la seguridad de los residentes.

Operativos de Emergencia

Los Bomberos Voluntarios se vieron obligados a implementar operativos de rescate para las personas atrapadas en sus vehículos. A medida que la situación empeoraba, se registraron cortes de energía en varias zonas de la ciudad, complicando aún más la respuesta de emergencia.

Perspectivas Meteorológicas

El SMN ha pronosticado que las tormentas persistirán en Coronel Suárez hasta la mañana del miércoles, con una posible mejora esperada alrededor del mediodía. Sin embargo, se anticipa que nuevas lluvias podrían llegar el viernes, manteniendo en alerta a la región.