Euro Blue: Cotización del 15 de abril

El mercado cambiario argentino presenta hoy, 15 de abril de 2026, cifras interesantes para quienes siguen el euro y el dólar. Aquí te contamos todas las novedades sobre sus cotizaciones.

Euro Blue: Precio Actual

Este miércoles, el euro blue se encuentra en un valor de $1.712,75 para la compra y $1.681,75 para la venta. Esta divisa informal tradicionalmente presenta un costo más alto que el oficial, debido a su menor disponibilidad y a las condiciones del mercado paralelo.

Euro Oficial: Tasas del Día

De acuerdo con la pizarra del Banco de la Nación Argentina, el euro oficial cotiza a $1.555,00 para la compra y $1.655,00 para la venta hoy, 15 de abril. Esta cifra refleja una cotización más estable que la de su contraparte informal.

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Euro Tarjeta: Referencias Actuales

Para quienes realizan gastos con tarjeta en el exterior, el euro tarjeta tiene un precio de $2.160,60 en la compra y $1.566,34 en la venta a fecha de hoy, sirviendo como una referencia importante para viajeros.

La Cotización del Euro Blue en Argentina

Precios del Euro en Diferentes Bancos

Los bancos argentinos presentan las siguientes cotizaciones para el euro en el día de hoy:

Banco Ciudad: $1.535,00 para la compra y $1.635,00 para la venta.

Banco Nación: $1.555,00 para la compra y $1.655,00 para la venta.

Banco Supervielle: $1.528,00 para la compra y $1.635,00 para la venta.

Banco Francés: $1.590,00 para la compra y $1.650,00 para la venta.

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Dólar Blue: Cotización Actual

En el mercado paralelo, el dólar blue se encuentra a $1.390,00 para la compra y $1.410,00 para la venta en este miércoles. Este tipo de cambio fluctúa debido a la dinámica irregular del mercado informal, que muchas veces presenta un costo superior al oficial.

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Conocer estos valores es fundamental para quienes realizan transacciones en divisas, ya que proporcionan una idea clara del estado actual del mercado cambiario en Argentina.