Descubre la fascinante «aldea de los pitufos» en los Andes peruanos

Descubre Pampachiri, un asombroso paisaje de formaciones rocosas únicas que recuerda a los personajes de cuentos. Aquí te contamos lo que necesitas saber para visitarlo.

Un Paisaje de Ensueño

Pampachiri, conocido como el «Bosque de Piedra», cautiva con sus impresionantes formas que asemejan hongos y casas. Este rincón mágico, ubicado en la región de Apurímac, Perú, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la fotografía.

¿Qué Hace Único a Pampachiri?

Las formaciones rocosas de Pampachiri son el resultado de millones de años de erosión, lo que ha dado lugar a un paisaje surrealista. Cada roca cuenta una historia, y su peculiar forma despierta la imaginación de quienes la visitan.

Cómo Llegar a Pampachiri

Para llegar a Pampachiri, puedes optar por un viaje en coche o en autobús desde la ciudad de Abancay. El trayecto es pintoresco y ofrece vistas espectaculares de la región andina.

Consejos para tu Visita

Si decides explorar este increíble lugar, asegúrate de llevar agua, protector solar y una cámara para capturar los impresionantes paisajes. La mejor época para visitarlo es durante la estación seca, de mayo a octubre.

Actividades en Pampachiri

Además de admirar las formaciones rocosas, tendrás la oportunidad de realizar caminatas o disfrutar de un picnic en medio de la naturaleza. Es un espacio perfecto para desconectar y revitalizarse.

Un Destino Imperdible

Pampachiri no solo es un espectáculo visual, sino también un lugar que invita a la reflexión y al disfrute de la belleza natural. No te lo pierdas en tu próxima aventura por Perú.