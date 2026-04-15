Bafici: 10 Películas Ineludibles del Festival de Cine Independiente

Este miércoles, el BAFICI da inicio a su 27ª edición, que se llevará a cabo hasta el 25 de este mes. Una celebración del cine contemporáneo que promete sorprender a los amantes del séptimo arte.

La ceremonia inaugural tendrá lugar en el icónico Cine Teatro Presidente Alvear y en la Sala Lugones del Teatro San Martín. La película que abrirá esta edición es una adaptación marplatense de Orgullo y prejuicio, dirigida por Matías Szulanski. Este talentoso cineasta, quien ya ha dejado su huella en festivales anteriores, presenta junto a Lucía Seles un repertorio impresionante con tres nuevos títulos en esta edición.

A medida que el festival evoluciona, su enfoque se ha desplazado hacia lo nuevo y lo inesperado, alejándose de las retrospectivas cinematográficas. El BAFICI se ha convertido en un escaparate de descubrimientos frescos que reflejan la rica diversidad del cine contemporáneo mundial.

Películas Imperdibles

A continuación, te presentamos algunas de las películas más esperadas de esta edición:

Luna Azul – Dir. Richard Linklater

Este drama biográfico narra una noche decisiva en la vida del letrista Lorenz Hart, coautor de clásicos del musical estadounidense. Ethan Hawke encarna a Hart en esta obra que se desarrolla en tiempo real.

Función: Jueves 16, 12:15, Cinépolis Recoleta 3

The Chronology of Water – Dir. Kristen Stewart

El debut directorial de Kristen Stewart es un viaje emocional basado en las memorias de Lidia Yuknavitch, que explora el trauma, la adicción y la búsqueda de identidad a través de lo experimental.

Función: Viernes 17, 15:25, Sala Lugones

Yiya Murano: Muerte a la Hora del Té – Dir. Alejandro Hartmann

Este documental cuenta la impactante historia de Bernardina Bolla de Murano, infame por sus crímenes en la década de 1970. Una mirada provocadora a su personalidad y la repercusión de sus actos.

Función: Domingo 19, 14:50, Cinépolis Houssay 2

El Último Viaje a China – Dir. Alejandro Maci

Soledad Silveyra revive memorias entrañables junto a Carlos Perciavalle en este homenaje a China Zorrilla, explorando su legado en la historia del cine argentino.

Función: Lunes 20, 20:05, Cinépolis Recoleta 2

The Day She Returns – Dir. Hong Sang-soo

Un retrato íntimo de una actriz que regresa al cine tras un largo tiempo, mostrando la cotidianidad de su vida en una narrativa segmentada y poética.

Función: Martes 21, 14:35, Centro Cultural 25 de Mayo

Le Cri des gardes – Dir. Claire Denis

Un examen reflexivo sobre el colonialismo, que adapta una obra teatral con un poderoso elenco, explorando la tensión entre colonizadores y colonizados.

Función: Miércoles 22, 20:55, Centro Cultural 25 de Mayo

El Tren Fluvial – Dir. Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale

La opera prima de Ferro narra la historia de un niño que se escapa de su hogar hacia la ciudad, buscando su propio lugar en el mundo inspirado en el cine.

Función: Jueves 23, 11:40, Cinépolis Recoleta 3

En Nous – Dir. Juliette Binoche

Binoche explora el proceso creativo detrás de una performance, brindando una mirada personal y conmovedora sobre el arte y la autoexpresión.

Función: Viernes 24, 18:50, Cinépolis Houssay 2

Lu & Pau – Dir. Nicanor Loreti

Un thriller de enredos donde dos hermanas hijas de policías planean un audaz golpe en un ambiente de acción y comedia, en un homenaje contemporáneo a Thelma y Louise.

Función: Sábado 25, 21:00, Cinearte Cacodelphia 2

Letras Robadas – Dir. John Carney

La película de clausura del festival, que muestra la divertida colaboración entre un músico en decadencia y un cantante de bodas, abordando temas de ambición y amistad.

Función: Domingo 26, 21:45, Cine Teatro Alvear