Adorni-gate: El hermano se baja como candidato y Pareja navega entre las Fuerzas del Cielo

Escándalos en la Libertad Avanza: Un ajuste de cuentas en la provincia

La situación se complica para la Libertad Avanza en la provincia, donde los escándalos judiciales que involucran a Manuel Adorni están modificando el panorama político. El desafío es claro: organizarse para ser un competidor fuerte en las elecciones de 2027.

En medio de este contexto, la trayectoria política de algunos miembros del partido ha comenzado a tambalearse. Un ejemplo claro es el hermano del jefe de gabinete, quien ha decidido abandonar sus aspiraciones a la intendencia de La Plata. La reestructuración interna también se hace necesaria en la Cámara de Diputados provincial, donde se prevé un cambio de autoridades para mitigar las tensiones entre diversos sectores del partido.

Movimientos estratégicos en la Cámara de Diputados

Este cambio ha sido acordado por la cúpula de Libertad Avanza y busca asegurar un liderazgo sólido en un espacio que reúne a dirigentes de distintas trayectorias políticas. Se planea un «enroque» entre Agustín Romo, actual líder de la bancada, y Juan Osaba, vicepresidente del cuerpo. Romo tiene conexiones directas con Santiago Caputo, mientras que Osaba es un referente de Sebastián Pareja, líder del partido en la provincia y un aliado cercano de Karina Milei.

Consenso entre los sectores libertarios

Se han reportado señales positivas de los distintos sectores sobre un consenso que permitiría una transición pacífica. Romo aspira a una de las vicepresidencias de la Cámara, un cargo que había buscado anteriormente, mientras que Osaba podría obtener mayor poder para gestionar la diversa bancada libertaria, lo cual aumentaría su visibilidad durante las discusiones parlamentarias.

El futuro electoral de La Plata

En este contexto, Osaba también se prepara para su posible candidatura a la intendencia en 2027, donde competirá contra el peronista Julio Alak y el bullrichista Juan Pablo Allan. En cambio, Francisco Adorni, hermano del jefe de gabinete, ha visto afectadas sus oportunidades en la carrera debido a controversias previas relacionadas con su nombramiento en la lista de diputados, lo que ha generado tensiones internas.

Desafíos económicos y políticos

Libertad Avanza en Buenos Aires busca ordenarse en un momento crítico, donde el oficialismo intenta recuperar la iniciativa ante escándalos que han erosionado su imagen, como el elevado índice de inflación que creció un 3,4% en marzo. Para llevar a cabo los cambios en la Cámara, se requerirán varios procedimientos burocráticos que deben ser aprobados en una sesión especial.

Relaciones con el oficialismo y próximos pasos

Desde el ala más cercana a Karina Milei se reconoce que los escándalos relacionados con el ministro coordinador han dejado huella en la opinión pública y que es crucial mantener la unidad interna en estos momentos delicados. A pesar de los cambios propuestos, se seguirá considerando a Pareja como el principal puente de comunicación con el oficialismo provincial, y Romo ha cultivado buenas relaciones con diversos referentes del peronismo, lo que puede ser valioso en futuras negociaciones.

La búsqueda de una salida negociada