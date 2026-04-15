Noche de Vinotecas 2026: Degustación de Vinos Gratis y Ofertas Exclusivas en Buenos Aires

¡Celebra el Malbec! La Noche de las Vinotecas Llega Cargada de Sorpresas

El 17 de abril es el día señalado para honrar al Malbec, la cepa emblema de Argentina, con una serie de festividades que invitan a todos a sumergirse en el apasionante mundo del vino.

Organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines (CAVA), La Noche de las Vinotecas se ha consolidado como un evento nacional que conecta a los amantes del vino con experiencias únicas. Este año, más de 600 vinotecas abrirán sus puertas para ofrecer degustaciones excepcionales, propuestas gastronómicas, música en vivo y descuentos de hasta el 50% en etiquetas seleccionadas, poniendo al Malbec en el centro de la atención.

La Experiencia Única de La Noche de las Vinotecas

Este evento, que se celebra dos veces al año, en abril y noviembre, tiene como objetivo promover la cultura del vino en el país. En su séptima edición, las vinotecas estarán disponibles desde las 20 hasta las 24 horas, creando una atmósfera festiva y animada. Es una oportunidad perfecta para descubrir nuevas etiquetas y disfrutar de los placeres que el vino argentino tiene para ofrecer.

Un Mapa de Experiencias Vinícolas en Argentina

Los asistentes tendrán a su disposición un mapa que detalla todas las vinotecas participantes, donde podrán encontrar descuentos, promociones y actividades especiales. Aquí algunos de los destacados en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires:

Ofertas Imperdibles en Vinotecas

Amen Wine Bar: Vinos Bandini a mitad de precio y una feria de vinos gratuita en la vereda. Dirección: García de Cossio 5895, Villa Luro. Corcho Vinoteca: Show de fuegos, degustación de Malbec por regiones y promociones especiales. Dirección: Av. Olivera 1567, Parque Avellaneda. Devoción por el Vino: Degustación de Malbec con atractivas ofertas en bodegas seleccionadas. Dirección: Quintino Bocayuva 17, Almagro. Kiano – Bar de Vinos: Degustación libre de Malbec. Dirección: Santo Tomé 3501, Villa del Parque. La Cava de Naón Vinoteca: Degustación federal con descuentos y promociones 2×1. Dirección: Matiniano Leguizamón 1722, CABA. Cru Wine Bar: Degustación de Malbec de diferentes terruños y promociones especiales. Dirección: Entre Ríos 735, Bella Vista. Espacio VDS Vinoteca: Degustaciones de Malbec con descuentos llamativos. Dirección: Rosales 1400, Adrogué. Guarapo: Degustación libre de Malbec con enólogas y música en vivo. Dirección: Zufriategui 736, Ituzaingó. La Bodeguita de Adrogué: Degustación de bodegas boutique con atractivas ofertas. Dirección: Castelli 1544, Adrogué. La Vinería Winebar: Degustación de varias etiquetas y descuentos en vinos para llevar. Dirección: Colectora Este Ramal Pilar 1629, Del Viso.

En esta celebración del Malbec, cada sorbo cuenta una historia. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en el corazón de la cultura vitivinícola argentina.