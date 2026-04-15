Riesgo País: ¿Qué debe hacer el Gobierno para bajar de 400 puntos básicos?

Enfrentando una compleja situación económica, el Gobierno argentino busca bajar el riesgo país por debajo de los 400 puntos, un paso esencial para recuperar el acceso a fondos internacionales.

El actual nivel del riesgo país se sitúa en 500 puntos, un indicador que destaca la urgencia de acumular reservas netas y organizar un calendario de deuda más manejable. Aún estamos lejos de los estándares de países vecinos como Chile, Brasil o Uruguay, lo que ha llevado a los analistas a señalar que, sin reservas netas positivas, será difícil lograr una reducción significativa.

A pesar de que las reservas brutas superan los 45.000 millones de dólares, la situación neta es preocupante, ubicándose en -2.724 millones de dólares. Esta cifra es crucial para la evaluación de la solvencia del país por parte de los inversores internacionales.

Desafíos Financieros y Pagos Sustanciales por Frente

El Tesoro y el Banco Central se preparan para afrontar pagos que suman 47.000 millones de dólares hasta 2027, con momentos críticos en julio de 2026 y principios de 2027. Aun con refinanciaciones, se estima que la necesidad de liquidez alcanzará los 25.000 millones de dólares, lo que obliga a presentar un plan efectivo de financiamiento.

Estrategias para Aliviar la Carga de Deuda

El Gobierno ha puesto en marcha múltiples iniciativas para aliviar la presión de la deuda:

La emisión de bonos en dólares bajo legislación local, como el AO27 y AO28, que ofrecen rendimientos relacionados con un riesgo país de entre 200 y 350 puntos básicos.

La captación de parte de los 220.000 millones de dólares que permanecen fuera del sistema financiero nacional, promoviendo incentivos como la Ley de Inocencia Fiscal.

que permanecen fuera del sistema financiero nacional, promoviendo incentivos como la Ley de Inocencia Fiscal. La liquidación agrícola prevista para abril, que se espera aporte divisas frescas al Banco Central y ayude a alcanzar una posición más neutral.

La implementación de medidas que aseguren estabilidad cambiaria y fiscal para generar confianza en los inversores.

Los inversores observan tres condiciones clave para considerar una disminución sostenida del riesgo país: reservas netas positivas, cumplimiento de vencimientos de deuda y estabilidad cambiaria.

Si estas expectativas se cumplen, Argentina podría reanudar la emisión de deuda en Wall Street a tasas más competitivas y facilitar el acceso a divisas para impulsar el desarrollo y crecimiento económico.