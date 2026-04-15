Riesgo País: ¿Qué debe hacer el Gobierno para bajar de 400 puntos básicos?

El Gobierno Argentino se Enfoca en Reducir el Riesgo País para Mejorar el Acceso a Financiamiento Internacional
Enfrentando una compleja situación económica, el Gobierno argentino busca bajar el riesgo país por debajo de los 400 puntos, un paso esencial para recuperar el acceso a fondos internacionales.
El actual nivel del riesgo país se sitúa en 500 puntos, un indicador que destaca la urgencia de acumular reservas netas y organizar un calendario de deuda más manejable. Aún estamos lejos de los estándares de países vecinos como Chile, Brasil o Uruguay, lo que ha llevado a los analistas a señalar que, sin reservas netas positivas, será difícil lograr una reducción significativa.
A pesar de que las reservas brutas superan los 45.000 millones de dólares, la situación neta es preocupante, ubicándose en -2.724 millones de dólares. Esta cifra es crucial para la evaluación de la solvencia del país por parte de los inversores internacionales.
Desafíos Financieros y Pagos Sustanciales por Frente
El Tesoro y el Banco Central se preparan para afrontar pagos que suman 47.000 millones de dólares hasta 2027, con momentos críticos en julio de 2026 y principios de 2027. Aun con refinanciaciones, se estima que la necesidad de liquidez alcanzará los 25.000 millones de dólares, lo que obliga a presentar un plan efectivo de financiamiento.
Estrategias para Aliviar la Carga de Deuda
El Gobierno ha puesto en marcha múltiples iniciativas para aliviar la presión de la deuda:
- La emisión de bonos en dólares bajo legislación local, como el AO27 y AO28, que ofrecen rendimientos relacionados con un riesgo país de entre 200 y 350 puntos básicos.
- La captación de parte de los 220.000 millones de dólares que permanecen fuera del sistema financiero nacional, promoviendo incentivos como la Ley de Inocencia Fiscal.
- La liquidación agrícola prevista para abril, que se espera aporte divisas frescas al Banco Central y ayude a alcanzar una posición más neutral.
- La implementación de medidas que aseguren estabilidad cambiaria y fiscal para generar confianza en los inversores.
Los inversores observan tres condiciones clave para considerar una disminución sostenida del riesgo país: reservas netas positivas, cumplimiento de vencimientos de deuda y estabilidad cambiaria.
Si estas expectativas se cumplen, Argentina podría reanudar la emisión de deuda en Wall Street a tasas más competitivas y facilitar el acceso a divisas para impulsar el desarrollo y crecimiento económico.