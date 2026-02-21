Cirujanos argentinos innovan y salvan dos embarazos de alto riesgo

Un equipo de cirujanos del Hospital Austral ha desarrollado una técnica poco convencional que ha permitido salvar la vida de dos bebés en embarazos considerados de alto riesgo. Este innovador procedimiento ofrece esperanza a futuras madres con complicaciones críticas.

Mediante un enfoque pionero, profesionales del hospital lograron proteger a dos fetos que enfrentaban un riesgo significativo de malformaciones o incluso muerte debido a la presencia de bridas amnióticas. Gracias a estas intervenciones, ambos bebés pudieron nacer en perfectas condiciones.

¿Qué son las bridas amnióticas?

El cirujano Daniel Russo, director del Programa de Cirugía Fetal del Hospital Universitario Austral, explica que las bridas amnióticas son bandas que se forman en el saco amniótico y que pueden enredar extremidades o el cordón umbilical, potencialmente causando complicaciones severas.

Un diagnóstico complicado

“La condición de bridas amnióticas es poco común y difícil de diagnosticar”, señala Russo. Efectivamente, su detección a través de estudios comunes es limitada. Estas bandas, que son delgadas y casi invisibles en ecografías rutinarias, pueden volverse peligrosas si causan restricciones en el desarrollo fetal.

Un enfoque revolucionario

El equipo de cirugía fetal implementó el uso de un fibrofetoscopio flexible, una herramienta de alta tecnología que permite examinar el área amniótica con una maniobra mínima y menos riesgo de daño al saco amniótico. Esta técnica ha permitido realizar la cirugía de forma más segura, minimizando el trauma al feto.

Historias de éxito

Recientemente, dos intervenciones exitosas han tenido lugar: un feto de 19 semanas y otro de 22 semanas. A pesar de que ambos casos presentaban serias complicaciones, el equipo médico, junto con las familias, decidió proceder con la cirugía. Al final, ambos bebés llegaron al mundo sanos, lo que marca un hito en este tipo de intervenciones.

Diagnósticos y signos de alerta

Generalmente, los casos de bridas amnióticas se identifican al momento del nacimiento. No obstante, en algunas ocasiones, los médicos pueden prever la condición a través de signos de malformación en las extremidades durante ecografías detalladas. La resonancia magnética y el ecocardiograma fetal son herramientas valiosas que complementan el diagnóstico y ayudan a determinar la gravedad de la situación.

El futuro de la cirugía fetal

Con esta innovadora técnica, el Hospital Austral se sitúa a la vanguardia de la cirugía fetal en Argentina, ofreciendo un camino hacia la esperanza a muchas familias que enfrentan situaciones difíciles. A medida que avanza la tecnología médica, también lo hace la capacidad de diagnosticar y tratar condiciones que antes resultaban letales.