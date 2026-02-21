Enrique Hernández confirma: «La minería china en México ya es una realidad»

En un giro inesperado, el sector minero de México está experimentando la llegada de proveedores chinos, un fenómeno que podría transformar el panorama industrial del país.

En una reciente entrevista con Canal E, el periodista Enrique Hernández destacó que la presencia de proveedores chinos en la minería mexicana es «ya un hecho», una transformación que toma lugar en medio de tensiones comerciales y la apertura gradual del sector.

Un Cambio Histórico en la Minería

Hernández subrayó que esta nueva dinámica marca un hito, dado que la minería mexicana ha sido tradicionalmente dominada por el capital canadiense. “La llegada de estos proveedores es algo que era impensable hace cinco años”, acotó, señalando que las empresas canadienses han controlado aproximadamente un 75% del mercado, especialmente en la extracción de metales como oro, plata y cobre.

China, como líder en la producción de tierras raras y minerales críticos, ve en México una oportunidad estratégica. En varios estados del norte, como Sonora y Chihuahua, ya operan más de 100 vehículos mineros asociados a este nuevo flujo de insumos.

Contexto Comercial y Aranceles

La rápida expansión de los proveedores chinos se ha acelerado en el último año, coincidiendo con nuevas políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump. A pesar de los intentos del gobierno mexicano por regular el comercio, la minería ha quedado relativamente al margen de estas restricciones. “Estos proveedores han entrado en un nicho que estaba dominado por firmas canadienses, australianas y estadounidenses”, puntualizó Hernández.

La situación en el mercado interno también ha cambiado drásticamente. “Durante los últimos siete años, México detuvo prácticamente cualquier actividad minera”, recordó. Sin embargo, con una señal de reapertura, la demanda de maquinaria, insumos y piezas industriales ha visto un incremento notable.

Impacto Económico y Desarrollo Regional

La minería no solo es vital para la economía nacional; también juega un papel crucial en el desarrollo regional. “Aporta significativamente al PBI mexicano”, aseguró Hernández. Estados como Zacatecas, donde gran parte del territorio es desértico, dependen en gran medida de la producción de plata y oro, lo que revitaliza la economía local.

Esta actividad no solo genera ingresos, sino que también transforma comunidades alejadas de áreas urbanas, incluso reduciendo la migración hacia Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento del sector no está exento de riesgos.

Desafíos de Inseguridad en Zonas Mineras

Hernández advirtió sobre el impacto del crimen organizado en estas áreas, revelando la vulnerabilidad del sector. “Hoy en día, las empresas son objetivo de grupos del crimen organizado”, comentó, citando el reciente secuestro de diez trabajadores en Sinaloa como un hecho alarmante que ilustra la situación actual.

La inseguridad se ha convertido en un tema de gran preocupación para las empresas que operan en el sector y plantea un desafío significativo en un momento crucial para la minería en México.