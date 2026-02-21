“Matías Cremonte: ‘La reforma pone en peligro el derecho al trabajo’”

La reciente discusión sobre la reforma laboral en Argentina ha dejado una estela de inquietud en el ámbito laboral. En el programa "QR!" de Canal E, el conductor Pablo Caruso conversó con Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, quien no escatimó en criticar la velocidad con la que se está tratando el proyecto legislativo.

Un Debate Marcado por la Frustración

Durante su intervención, Cremonte destacó el ambiente que se vivió en el debate parlamentario, subrayando que la rapidez del proceso ha provocado frustración entre los involucrados. Afirmó que muchos legisladores ya habían tomado decisiones antes de escuchar las exposiciones presentadas.

Impacto en los Derechos Laborales

El abogado laboralista advirtió que esta reforma podría suponer un retroceso significativo en derechos adquiridos a lo largo de las décadas. «Las modificaciones propuestas alteran el carácter protector del derecho laboral, cambiando la dinámica que históricamente ha existido entre trabajadores y empleadores», aseveró Cremonte.

Previsiones de Aumento en Conflictos Laborales

Al consultar sobre el futuro de las relaciones laborales, Cremonte anticipó un incremento en la conflictividad social. Destacó que si bien existen contextos de reclamos salariales, el escenario actual se caracteriza por luchas defensivas. «Restringir el derecho de huelga no eliminará las causas de conflicto, que seguirán existiendo mientras haya problemas laborales», explicó.

El Rol del Estado en la Mediación

El abogado enfatizó la importancia de la intervención del Estado para equilibrar la relación entre capital y trabajo, especialmente en tiempos de crisis. Argumentó que la ausencia de mediación estatal podría exagerar los enfrentamientos y llevar a una mayor radicalización de los reclamos, particularmente en un entorno marcado por el aumento del desempleo.

“El miedo a perder el empleo actúa como un disciplinador social; sin embargo, cuando los trabajadores sienten que no tienen nada que perder, el nivel de conflicto se eleva”, concluyó Cremonte.