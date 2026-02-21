Descubre las Claves de Cómo Pagan los Argentinos Hoy

Durante el feriado de Carnaval, el uso del sistema de pagos QR en Argentina alcanzó niveles sin precedentes, superando las cifras del año anterior y consolidándose como una herramienta clave en el día a día de los argentinos.

El Impacto Sobresaliente de los Pagos QR

Según COELSA, la plataforma que optimiza el sistema de pagos en el país, entre el sábado y el martes de Carnaval, se procesaron más de 10 millones de transacciones con pagos QR interoperables. Esta cifra representa un aumento significativo comparado con el año pasado.

En total, se realizaron más de 65 millones de transferencias inmediatas, reflejando un crecimiento interanual del 17%, equivalente a $2,75 billones procesados. Estos datos evidencian un cambio en la forma en que los argentinos realizan sus pagos.

Un Crecimiento Acelerado

Las estadísticas muestran que:

La actividad con QR creció un 72% en comparación al año anterior.

en comparación al año anterior. El número de usuarios diarios que optan por este método aumentó un 35% frente a los feriados de 2025.

Desde COELSA subrayaron la importancia de garantizar un proceso transaccional sencillo y seguro, un aspecto esencial durante periodos de alta actividad comercial.

Radiografía del Ecosistema de Pagos en Argentina

El cierre de 2025 marcó un hito, con más de 322 millones de cuentas digitales activas. Este crecimiento es aún más notable considerando que cada usuario opera, en promedio, con ocho cuentas. Esto resalta la creciente digitalización en el país.

Los pagos QR se convirtieron en el medio de pago más popular: se contabilizaron 714 millones de transacciones, con un crecimiento interanual del 83% y un ticket promedio de $20.026,85.

Las provincias que más destacaron en la adopción de esta modalidad incluyen:

CABA: 7,04%

Córdoba: 3,38%

Mar del Plata: 2,78%

Además, las transferencias inmediatas también mostraron un sólido desempeño, logrando 5.977 millones de operaciones en el año.

Comparativa de Pagos entre Argentina y Brasil

El informe de COELSA señala el inicio de la interoperabilidad de pagos con Brasil, facilitando más de 10.000 transacciones transfronterizas en los primeros días de 2026.

Por otra parte, el uso de QR en el transporte público superó las expectativas, con más de 3,5 millones de viajes realizados con esta tecnología.

Las ciudades con mayor aceptación incluyen CABA y Córdoba, reflejando un cambio significativo en los hábitos de los usuarios.

Perspectivas para el Futuro

El informe proyecta un avance en la interoperabilidad y una experiencia simplificada en los pagos, anticipando una mayor adopción de las transferencias inmediatas y la expansión del uso de la tecnología E-CHEQ.

En este nuevo panorama, los pagos QR se consolidan como una opción fuerte frente al efectivo y las tarjetas, marcando la pauta en la transformación digital del sistema de pagos argentino.