Clásico de La Plata termina en empate

En un duelo vibrante pero sin emociones, Gimnasia y Estudiantes terminaron igualados 0-0 en el clásico platense, un partido marcado por la fricción y la lucha en el mediocampo.

El encuentro, disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, dejó a ambos equipos en una posición complicada. Gimnasia, dirigido por Fernando Zaniratto, se ubicó en la sexta posición con siete puntos, mientras que Estudiantes, bajo la dirección de Eduardo Domínguez, está cuarto con nueve puntos. Este fue el primer empate para Gimnasia en el Torneo Apertura, que buscará sumar de a tres en su próximo compromiso contra el Mendoza el viernes a las 22:15 en el estadio Víctor Antonio Legrottaglie. Estudiantes, por su parte, aspirará a mejorar su rendimiento al recibir a Sarmiento de Junín en su próximo partido, previsto para el viernes a las 18 horas en el mismo escenario.

Un primer tiempo a favor de Estudiantes

Los primeros 45 minutos vieron a Estudiantes tomando la iniciativa, con varias llegadas peligrosas que no lograron concretar. Gimnasia, en cambio, optó por un juego más defensivo y de contragolpe, sin encontrar respuestas efectivas para inquietar a la defensa rival.

Reacción de Gimnasia en el segundo tiempo

En la segunda parte, el ‘Lobo’ reaccionó y comenzó a proponer más en ataque, creando una clara oportunidad que Fernando Muslera, arquero de Estudiantes, logró desbaratar ante un remate de Marcelo Torres. Sin embargo, el equipo de Domínguez se ajustó nuevamente y logró equilibrar el encuentro, terminando con un resultado sin goles.

Formaciones y cambios

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Cristián Medina, Alexis Castro, Fabricio Pérez; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Cambios destacados

Primer tiempo: 37m. Mikel Amondaraín por Gabriel Neves (E).

Segundo tiempo: A partir de los 16m. Eros Mancuso por Eric Meza (E), Edwuin Cetré por Alexis Castro (E), Ignacio Miramón por Nicolás Barros Schelotto (G), Agustín Auzmendi por Marcelo Torres (G) y Maximiliano Zalazar por Franco Torres (G); en el minuto 34, Tiago Palacios por Fabricio Pérez (E) y Juan Cruz Cortazzo por Ignacio Fernández (G).

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, La Plata.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Fernando Espinoza.