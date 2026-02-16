¿Qué método de pago elegir en 2026?

Verano de Pagos Digitales: La Revolución de PIX en Argentina y Uruguay

El clima estival trae más que solo sol y playa; este año, la competencia entre billeteras digitales se intensifica en el continente. Brasil y Uruguay se convierten en nuevos frentes para las fintech argentinas.

Las Fintech Argentinas Dan el Gran Salto: Mercado Pago y MODO ante PIX

En 2022, Brasil atrajo más de 9,3 millones de turistas, destaca el informe de KamiPay, y un impresionante tercio de ellos eran argentinos. Durante su visita, el método de pago PIX se consagró como el favorito de los viajeros, con el 50% de las operaciones realizadas a través de esta plataforma y un gasto diario total de 8 millones de dólares.

Un Verano en Competencia: MODO y el Estreno de Nuevas Funciones

El cambio en los hábitos de consumo no pasó desapercibido para las aplicaciones criptográficas, seguidas rápidamente por Mercado Pago. Este verano, MODO se lanza al mercado uruguayo, ofreciendo a los bancos la posibilidad de permitir a sus clientes pagar utilizando un saldo en dólares.

Fuentes del sector indican que se ha desarrollado un sistema de compensación a través de transferencias que evita recurrir a las tarjetas, lo que reduce los recargos del «dólar turista». Algunos bancos incluso permiten la conversión de dólares, mientras otros realizan la conversión de pesos al tipo de cambio del día actual.

Un Tipo de Cambio Ventajoso para los Usuarios

Los usuarios pueden pagar al tipo de cambio oficial, que actualmente se sitúa en $1.420, lo que es más favorable comparado con el uso de aplicaciones que operan con criptoactivos. Por ejemplo, el tipo de cambio de USDT en estas plataformas asciende a $1.482.

Mientras tanto, en el mercado brasileño, el precio promedio del real es de $288, mientras que las aplicaciones de compra listadas como CompraPIX muestran precios más competitivos. La presencia de Mercado Pago se mantiene en $285.

Uruguay: Un Nuevo Terreno para la Batalla Fintech

Con el empuje del mercado brasileño, el interés se ha desviado hacia Uruguay, donde los argentinos constituyen un tercio del turismo de ingreso, equivalentes a 2,4 millones de los 3,6 millones que visitan anualmente el país.

A diferencia de Brasil, la adopción de métodos de pago por QR está en sus etapas iniciales en Uruguay, pasando casi en solitario por Mercado Pago. Este unicornio está implementando el dispositivo Point para comercios en la vecina nación.

Integración y Futuro en Uruguay

El objetivo es fortalecer sus operaciones y adaptarse a los códigos interoperables lanzados por el Banco Central Uruguayo. Se prevé que la integración con el QR uruguayo será un proyecto en marcha para el próximo verano, mientras que el foco actual se centra en integrar otras opciones como PIX.

PIX Gana Terreno Rápido entre los Argentinos en Uruguay

Un ejecutivo de fintech que se encuentra en enero en las playas uruguayas ha observado un incremento en el uso de PIX por parte de turistas argentinos, especialmente a través de aplicaciones como Lemon y Belo. Los comercios uruguayos, alineados con los servicios de Fiserv, ya han comenzado a aceptar este método de pago.

Según Martín Benitez, vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Fintech, «los argentinos están optando por métodos digitales, y PIX se está consolidando por su conveniencia y costos», confirmando la tendencia creciente hacia QR y pagos sin contacto, que también son preferidos por el público local.

Alianzas Estratégicas y Descierto Digital

La billetera Prex se convierte en otra opción atractiva para los argentinos en Uruguay, permitiendo transferencias con un tipo de cambio favorable y una tarjeta prepaga sin contacto. Por su parte, MODO busca alianzas, beneficiando a los usuarios con descuentos en pagos realizados de forma digital.

Las Razones Detrás del Éxito de PIX

Diego Kuperferg, experto en banca digital, destaca que PIX se ha consolidado como el estándar de pagos en la región, siendo una opción más conveniente frente a tarjetas y efectivo. Francisco Chaves del Valle añade que su atractivo radica en un tipo de cambio competitivo y evitar complicaciones asociadas con el uso de tarjetas.

Christian Soragni, académico en finanzas, sostiene que la demanda de soluciones de pago transfronterizas ha impulsado la adopción de PIX entre los consumidores. La facilidad de uso, la disponibilidad constante y el sólido respaldo regulatorio son algunos de los factores que lo diferencian.

La interoperabilidad es clave en el futuro de los pagos, donde el éxito de PIX se atribuye a su implementación como política pública en Brasil, superando las barreras de los sistemas privativos. En un entorno cada vez más digitalizado, la experiencia de usuario se vuelve integral para seguir siendo competitivos en la región.