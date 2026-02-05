Claudio Loser: ‘La nueva medición del INDEC es más realista y necesaria’

El reciente cumplimiento de compromisos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reavivado el debate sobre la estrategia económica del Gobierno argentino. ¿Es este un movimiento prudente o arriesgado?

Contexto del Pago al FMI

Claudio Loser, exfuncionario del FMI, ha declarado que la operación no presenta irregularidades significativas. “Es un poco rara, pero no demasiado”, sostiene, afirmando que la adquisición de divisas por parte del Gobierno era necesaria para cumplir con los intereses de la deuda.

Según Loser, este uso de dólares no implica costos extraordinarios para el país: “No hay nada terriblemente extraordinario y no tiene beneficios ni perjuicios para Argentina”, asegura en una reciente entrevista con Canal E.

Desafíos en la Medición de la Inflación

Uno de los aspectos más delicados en la agenda económica actual es la medición de la inflación, especialmente tras la renuncia de un alto funcionario del INDEC. Loser aclara la necesidad de actualizar la canasta de bienes que se mide: “Siempre hay que ir cambiando la canasta que se mide, eso es normal”, enfatiza.

Sin embargo, también critica el enfoque adoptado para implementar estos cambios, sugiriendo que esta decisión ha mermado la credibilidad del Gobierno: “No entiendo por qué lo hicieron, salvo que no querían mostrar que la inflación es un poco más alta con el nuevo índice”, sostiene.

Para Loser, seguir adelante con la nueva metodología es esencial, aunque esto implique reconocer un índice inflacionario mayor al anticipado.

Riesgo País y Contexto Global

En cuanto al aumento del riesgo país, Loser señala que este fenómeno no es exclusivo de Argentina. “El incremento del riesgo país se debe a la situación internacional”, comenta, haciendo referencia a la inestabilidad de los mercados, así como a conflictos globales, incluido el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y la tensión en Medio Oriente.

Sobre Irán, advierte que cualquier escalada en el conflicto podría tener repercusiones a nivel mundial: “Esto podría afectar el tránsito de mercaderías entre el este y el oeste”, lo que añadiría más presión a una economía ya caracterizada por la incertidumbre. “Es el efecto económico y la incertidumbre lo que hoy está afectando a los mercados”, concluye.