Un Año Después: Retiran la Camioneta de Andreani, Símbolo de la Tragedia por Inundaciones

Casi un año después de la devastadora inundación en Bahía Blanca, el municipio finalmente ha retirado la camioneta de la empresa Andreani, un vehículo que se había convertido en un triste recordatorio de la tragedia.

## La camioneta: un símbolo de dolor

La Ford Transit, inmovilizada desde el 7 de marzo de 2025, había quedado atrapada en la Ruta 3, en General Cerri, tras ser arrastrada por las intensas corrientes de agua. El chofer, **Rubén Salazar**, perdió la vida en un intento heroico por rescatar a dos niñas, **Delfina y Pilar Hecker**, quienes también tragicamente fallecieron durante el desastre.

## El proceso de remoción

La eliminación del vehículo se llevó a cabo tras un complejo operativo que duró varias horas, requiriendo la autorización judicial necesaria. Según información de **Canal Siete**, la prolongada espera se atribuyó a las difíciles condiciones del área, donde el suelo anegado y la alta humedad dificultaron cualquier maniobra segura hasta la fecha.

## Desafíos en la intervención

Los Bomberos Voluntarios de la ciudad habían presentado un informe a la comisaría local, resaltando varias dificultades para retirar la camioneta, incluyendo la carencia de herramientas adecuadas para operar sobre un terreno inestable.

## Finalmente, el vehículo es retirado

Finalmente, personal del municipio, bajo la dirección de **Federico Susbielles**, logró utilizar una grúa de gran tamaño para extraer la camioneta, que había quedado semienterrada desde el temporal. Su remoción se realizó siguiendo estrictos protocolos de seguridad vial.

## Un cierre doloroso

La remoción de la camioneta marca el final de un capítulo doloroso en la memoria colectiva de General Cerri, tras uno de los temporales más catastróficos en la historia de la región. Este trágico evento cobró la vida de 18 personas y causó numerosos daños materiales en Bahía Blanca.

## El último refugio de las hermanitas Hecker

Durante su permanencia, la camioneta había sido utilizada como refugio ante la emergencia. Su localización se mantuvo presente, visible para quienes transitaban la zona durante casi un año. El vehículo fue, lamentablemente, el último lugar donde se vio con vida a las pequeñas **Delfina y Pilar**.

## La historia de Rubén Salazar

Rubén Salazar, oriundo de La Pampa y residente en Viedma, Río Negro, se dedicaba al transporte de mercaderías. A los 43 años, era padre de dos hijos que compartían las mismas edades que las niñas que intentó salvar. Su desaparición fue reportada el 8 de marzo, y su mortalidad confirmada al día siguiente. Las búsquedas de las niñas se prolongaron durante varias semanas, encontrando el cuerpo de Pilar el 6 de abril y el de Delfina el 12 de mayo.