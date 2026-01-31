Claudio Tolcachir: “El teatro honesto me emociona”

La decimocuarta edición del Festival Temporada Alta en Buenos Aires (TABA) promete innovadoras propuestas artísticas que conectan a creadores de diversas nacionalidades, impulsando el teatro independiente en la ciudad.

Claudio Tolcachir, reconocido director y artista, mantiene viva su pasión por el teatro desde su sala y escuela, Timbre 4, en la Capital Federal. Este festival, que se llevará a cabo en la intersección de México 3554 y Boedo 640, se propone como un espacio de encuentro para producciones internacionales y locales, enriqueciendo la escena cultural porteña.

Un Festival de Encuentros Culturales

En esta edición, TABA incluirá obras de artistas provenientes de Francia, Suiza y Cataluña, entre otros. Destaca “Las traviesas de Barba Azul” de Lisa Guez, que verá su puesta en escena a cargo de actrices argentinas como Gimena Cos y Rocío C Busca. Asimismo, el montaje “Lucienne Edén o la isla perdida” del francés Stéphane Jaubertie se presentará bajo la dirección de Fede Bethencourt y Martín Lerner. Otras obras incluyen “Prime Time” y “Bell End”, que suman propuestas frescas al repertorio del festival.

La Pasión por el Teatro Independiente

Tolcachir enfatiza el compromiso del equipo detrás de TABA: «Maxime Seugé, Jonathan Zak y Antonella Jaime son el motor de esta programación. En tiempos difíciles, es un milagro mantener un festival internacional de teatro independiente». El objetivo es ofrecer un espacio de convergencia artística, donde las producciones no solo busquen un resultado comercial, sino que fomenten un intercambio genuino de ideas y estilos.

Un Puente entre Buenos Aires y Europa

Actualmente, Tolcachir alterna su tiempo entre Europa y Argentina, dirigiendo proyectos en Madrid e Italia, mientras sigue vinculado a Timbre 4. «He pasado 15 años en un ir y venir entre ambos continentes. Aunque la vida familiar me exige estabilidad, el teatro sigue siendo el faro que guía mis pasos», expresa el director.

Un Espacio para la Creatividad

Timbre 4 no es solo un teatro, sino un centro de formación y experimentación creativa. Los estudiantes exploran textos clásicos, aprendiendo de figuras como Shakespeare y Lorca, pero también se abre a la innovación y la interpretación contemporánea. “Lo que buscamos es que cada artista encuentre su propia voz”, añade Tolcachir.

La Escena Teatral en Tiempos de Cambio

El director reflexiona sobre el estado del arte y la cultura en Argentina y en el mundo: “Los desafíos son constantes, pero lo que realmente importa es lo que genera emoción, esas historias contadas de manera honesta y genuina». A pesar del contexto adverso, TABA se convierte en una muestra del deseo de seguir creando, de buscar espacios de resistencia cultural.

Así, TABA se erige como un lugar donde el arte no solo es un producto, sino un refugio y un acto de rebeldía ante circunstancias adversas.